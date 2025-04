Sanremo Summer Symphony 2025: da Bozzetto a Marcus Miller, svelati in anticipo i grandi nomi della stagione estiva (Foto)

La stagione estiva 2025 di Sanremo si preannuncia ricca di musica e cultura. A svelarlo sono stati — prima ancora della conferenza stampa ufficiale in programma il prossimo 15 aprile — i cartelloni affissi in città, che hanno anticipato il programma del Sanremo Summer Symphony, la rassegna firmata dall’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il sipario si alzerà il 6 luglio con Allegra Fantasia, uno spettacolo in cui musica e animazione si incontrano grazie alla partecipazione di Bruno Bozzetto, leggendario autore di corti e film d’animazione, che accompagnerà visivamente l’esecuzione orchestrale. Un evento per grandi e piccoli, in perfetto equilibrio tra arte e divertimento.

Il 10 luglio, toccherà alla narrazione di Francesco Pannofino, che darà voce a Il carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, altro appuntamento pensato per coinvolgere anche le famiglie in un viaggio ironico e musicale nel regno animale.

Dal 15 luglio, la rassegna si tingerà di jazz internazionale: i Take 6, iconico gruppo vocale a cappella, si esibiranno a Sanremo portando il loro mix di gospel, soul e jazz. Tre giorni dopo, il 18 luglio, sarà la volta di una delle leggende viventi del jazz mondiale: Marcus Miller, bassista e produttore di fama planetaria, il cui concerto sarà parte anche della programmazione del festival UnoJazz&Blues.

Il 24 luglio, sarà il momento dell’omaggio a Pino Daniele con la voce potente e viscerale di Pietra Montecorvino e la partecipazione speciale di Eugenio Bennato, per un tributo che promette emozioni e ritmi del sud.

Ad agosto si susseguiranno grandi nomi della scena musicale nazionale e internazionale. Il 2 agosto, riflettori su Ute Lemper, diva tedesca del cabaret e delle sonorità europee d'autore; l’8 agosto sarà la volta della grintosa Arianna Antinori, mentre il 12 agosto salirà sul palco Mario Biondi, voce calda e profonda del soul italiano.

Il 17 agosto, Simone Cristicchi tornerà a Sanremo con il suo repertorio denso di poesia e impegno, seguito il 22 agosto da Raphael Gualazzi, tra jazz, blues e pop raffinato. A chiudere il cartellone, il 27 agosto, sarà la serata di super-fusion con la Fusion Experience Quartet, che vedrà sul palco nomi stellari come Richard Bona, Dave Weckl, Ciro Manna e Mica Lecoq.

Un calendario che conferma Sanremo come città della musica non solo a febbraio, ma sempre più anche nei mesi estivi. Una sinergia tra generi, nomi di prestigio e contaminazioni artistiche che rende il Sanremo Summer Symphony uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate ligure.