Futuro Nazionale si espande nell'entroterra, gazebi a Ventimiglia e a Isolabona

Il comitato di Futuro Nazionale - Ventimiglia 026, diretto da Gianluca Baxa e Carlo Rivetti, si espande nell’entroterra.

"Corroborarti dalla forte adesione al tesseramento, il comitato si espande anche nei territori circostanti, nella val Nervia e nell’entroterra, a seguito dei numerosi incontri avvenuti nei giorni scorsi" - fanno sapere Gianluca Baxa e Carlo Rivetti - "Un primo appuntamento 'gazebo' è previsto per sabato 18 aprile a Isolabona alle 9 nella piazzetta di via Roma. Contemporaneamente sarà allestito il 'gazebo' cittadino, sempre alle 9, in via della Repubblica, di fronte al mercato comunale, a Ventimiglia".

Il comitato si sta organizzando per raggiungere in prima persona altre località dell’entroterra nelle settimane a venire. "Invitiamo i cittadini a presenziare per un confronto sui temi della sicurezza e della remigrazione e a contattarci direttamente per eventuali proposte di incontri" - dicono Baxa e Rivetti.