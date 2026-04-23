'Per Bordighera' al mercato del giovedì, Iacobucci: "Opportunità di sviluppo economico che deve essere integrato con la città" (Foto e video)

"Il mercato deve essere perfettamente integrato con il resto della città e rappresentare un’opportunità di collaborazione in chiave di sviluppo economico. L’obiettivo è creare un sistema che porti vantaggi a tutti: agli operatori del mercato, ai commercianti di Bordighera, alle attività di ristorazione, agli alberghi e all’intera comunità. Si tratta di un’attrattiva turistica che, se ben organizzata e inserita in un progetto complessivo di crescita della città, può esprimere grandi potenzialità" - dichiara il candidato sindaco a Bordighera Massimiliano Iacobucci che, questa mattina, ha visitato il mercato settimanale del giovedì insieme ad alcuni componenti della sua lista "Per Bordighera".

"Il mercato di Bordighera è un appuntamento commerciale di grande rilevanza per la città" - sottolinea Iacobucci - "Rappresenta, infatti, un punto di riferimento capace di attrarre decine di commercianti, sia locali che provenienti da fuori zona, oltre a migliaia di visitatori. Questo importante flusso non si limita a frequentare l’evento ma costituisce anche una risorsa fondamentale per l’economia cittadina, generando benefici concreti per ristoranti, bar ed esercizi commerciali del territorio".