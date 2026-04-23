Vallecrosia al Mare, torna il consiglio comunale: quattro i punti all'ordine del giorno

Torna il consiglio comunale a Vallecrosia al Mare. Quattro i punti all'ordine del giorno della prossima seduta prevista il 29 aprile alle 19.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta procedente, in consiglio comunale sbarcherà l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si parlerà poi dell'acquisizione delle aree destinate a marciapiede site in via I Maggio, ai numeri 84 e 86, in cessione gratuita dalla società immobiliare 'Le Terrazze' di Viale Camilla & C. S.A.S. per destinazione a pubblico uso pedonale, e del permesso di costruire convenzionato per la costruzione di tre edifici a uso residenziale abitativo, costituiti da sei alloggi complessivi siti in via Orazio Raimondo - dichiarazione di interesse generale per la pubblica utilità, per l'approvazione PFTE dell'opera pubblica a scomputo oneri con contestuale approvazione dello schema di convenzione allegata al progetto dell'opera privata.