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Politica | 23 aprile 2026, 13:18

Vallecrosia al Mare, torna il consiglio comunale: quattro i punti all'ordine del giorno

Si parlerà del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025, dell'acquisizione delle aree destinate a marciapiede in via I Maggio e della costruzione di tre edifici a uso residenziale

Vallecrosia al Mare, torna il consiglio comunale: quattro i punti all'ordine del giorno

Torna il consiglio comunale a Vallecrosia al Mare. Quattro i punti all'ordine del giorno della prossima seduta prevista il 29 aprile alle 19.

Dopo la lettura e l'approvazione del verbale della seduta procedente, in consiglio comunale sbarcherà l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo n. 267/2000.

Si parlerà poi dell'acquisizione delle aree destinate a marciapiede site in via I Maggio, ai numeri 84 e 86, in cessione gratuita dalla società immobiliare 'Le Terrazze' di Viale Camilla & C. S.A.S. per destinazione a pubblico uso pedonale, e del permesso di costruire convenzionato per la costruzione di tre edifici a uso residenziale abitativo, costituiti da sei alloggi complessivi siti in via Orazio Raimondo - dichiarazione di interesse generale per la pubblica utilità, per l'approvazione PFTE dell'opera pubblica a scomputo oneri con contestuale approvazione dello schema di convenzione allegata al progetto dell'opera privata.

Elisa Colli

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