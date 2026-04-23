Bando alloggi pubblici in Liguria: oltre 50 nuove case tra Imperia e Caravonica, domande entro il 22 maggio

Regione Liguria e ARTE Imperia annunciano la pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nei Comuni di: Imperia, Borghetto d’Arroscia, Caravonica, Diano Marina e Pietrabruna. In particolare, saranno oltre 50 quelli nuovi messi a disposizione, tra il capoluogo e il Comune di Caravonica, grazie a un investimento complessivo di circa 6,5 milioni di euro. In totale vi sarà un incremento del 15% di alloggi rispetto all’ultimo bando, dato che è un unicum a livello nazionale, e testimonia la crescita e la capacità di programmazione dell’azienda.

“Arte Imperia rappresenta un’eccellenza per la Liguria e non solo nella gestione del patrimonio e nel suo costante incremento con operazioni mirate e programmate nel tempo – spiega l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola -. Con questo bando andremo a dare una risposta a tante famiglie che necessitano di aiuto, ma soprattutto aumenteremo le possibilità a disposizione del 15%. Parliamo di un dato davvero significativo, in controtendenza positiva rispetto a quello nazionale, frutto di un lavoro sinergico e di una capacità indiscutibile di utilizzare al meglio le risorse a disposizione. Nel 2025, come Regione Liguria, abbiamo stanziato 10 milioni di euro per l’edilizia residenziale pubblica nell’imperiese con il coinvolgimento complessivo di 150 alloggi tra nuovi acquisti, manutenzioni e lavori di efficientamento energetico. Numeri che, uniti a quelli suddetti, testimoniano come il tema casa sia assolutamente al centro delle politiche regionali”.

“Con questo nuovo bando - dichiara l’amministratore Unico di ARTE Imperia Antonio Parolini — intendiamo dare una risposta concreta al bisogno abitativo presente sul territorio, garantendo procedure chiare e accessibili a tutti. L’obiettivo è quello di sostenere le famiglie e le persone che attraversano situazioni di difficoltà, promuovendo al tempo stesso una gestione efficiente e responsabile del patrimonio pubblico. La casa rappresenta un diritto fondamentale e continuiamo a lavorare affinché nessuno venga lasciato indietro”.

Il bando rappresenterà uno strumento fondamentale per rispondere al fabbisogno abitativo del territorio, favorendo l’accesso alla casa per i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per consultarlo e ottenere tutte le informazioni necessarie, gli interessati potranno visitare il sito internet www.arteim.it, nella sezione Pubblicazioni – Bandi di Assegnazione Alloggi – Bacino C, oppure rivolgersi direttamente al Settore Amministrativo di ARTE Imperia, in piazza Ricci 2 a Imperia, nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

I moduli di domanda potranno essere ritirati presso gli uffici del Comune di residenza o di attività lavorativa, oltre che presso la sede dell’ARTE Imperia, oppure scaricati direttamente dal sito istituzionale. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 22 maggio 2026 secondo le modalità indicate all’articolo C) del bando.