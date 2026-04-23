Formazione e lavoro per giovani con disabilità: dalla Regione Liguria 4,6 milioni dal Fondo Sociale Europeo

Il consigliere regionali di Forza Italia Chiara Cerri, insieme ai colleghi Carlo Bagnasco e Angelo Vaccarezza, ha espresso il pieno sostegno al nuovo stanziamento approvato da Regione Liguria, pari a 4,6 milioni di euro a valere sul Fondo Sociale Europeo 2021-2027, destinato alla formazione e all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità tra i 16 e i 25 anni.

“Si tratta di un intervento concreto e significativo – dichiara Chiara Cerri insieme ai colleghi – che permetterà a 446 ragazzi di accedere a percorsi formativi mirati, costruiti sulle loro esigenze specifiche e orientati all’ingresso nel mondo del lavoro. È questa la direzione giusta: investire sulle competenze e sull’autonomia, superando logiche puramente assistenziali”. I corsi, articolati in moduli fino a 700 ore annue e in alcuni casi integrati con percorsi di alternanza scuola-lavoro e work experience, rappresentano un’opportunità fondamentale per favorire l’inclusione sociale e professionale dei giovani coinvolti.

“Ringrazio il nostro assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola – termina Cerri - per l’impegno e la visione dimostrati, insieme al vicepresidente e assessore alla Formazione Simona Ferro – proseguono Bagnasco, Cerri e Vaccarezza – per il lavoro svolto e per aver contribuito a rafforzare un sistema formativo ligure sempre più inclusivo ed efficace. Questo provvedimento si inserisce in una strategia più ampia che vede già investiti oltre 10 milioni di euro nel 2025 e complessivamente 23 milioni nella road map semestrale regionale”.

“Accompagnare i giovani con disabilità verso l’autonomia e il lavoro – concludono i consiglieri – significa costruire una società più equa e offrire opportunità reali di crescita personale e professionale. Continueremo a sostenere con convinzione tutte le iniziative che vanno in questa direzione”.