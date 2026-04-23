Sanremo, Consiglio comunale mercoledì 29 aprile: bilancio 2025, eventi e urbanistica tra i temi centrali

Il Consiglio comunale di Sanremo è stato convocato per mercoledì 29 aprile 2026 presso la sede istituzionale di Palazzo Bellevue, in Corso Cavallotti 59, con una giornata articolata in due momenti distinti.
Si partirà alle ore 16.15 con la seduta pubblica speciale dedicata al Question Time, durante la quale verranno trattate interpellanze e interrogazioni dei consiglieri, secondo quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento comunale.
A seguire, alle ore 17.30, prenderà il via la seduta ordinaria del Consiglio comunale, con eventuale prosecuzione oltre la mezzanotte, dedicata alla discussione dei punti all’ordine del giorno.
Ordine del giorno
Tra i temi principali che verranno affrontati figurano atti amministrativi, bilancio e pianificazione territoriale:
- APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
Dal n.1 al n.4 del 20.02.2026 e verbale n.1 del Question Time del 20.02.2026.
- COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art. 166, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, relativa alla deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 22.04.2026.
- RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2025
Approvazione del bilancio consuntivo del Comune di Sanremo.
- PROGRAMMA ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI 2026
Approvazione del calendario eventi con decorrenza da aprile 2026.
- AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE
Revisione della pianificazione per stazioni radiotelevisive e telefonia pubblica.
- AGGIORNAMENTO AL PUC (PIANO URBANISTICO COMUNALE)
Adeguamento normativo relativo alle aree demaniali marittime.