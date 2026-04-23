Ventimiglia, tensione in Comune: Di Muro rifiuta le proposte di Fratelli d'Italia

Continua la trattativa per il 'sostituto' dell'ex assessore Serena Calcopietro. Questa mattina si è, infatti, svolto, in Comune a Ventimiglia, un incontro tra i rappresentanti di Fratelli d'Italia e il sindaco Flavio Di Muro.

Secondo alcune indiscrezioni, FdI pare abbia proposto al primo cittadino diverse opzioni: in primis il reintegro di Serena Calcopietro; oppure l'ingresso in Giunta del consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco al posto dell'assessore Domenico Calimera; oppure l'ingresso di una donna in Giunta affidando, però, la presidenza del consiglio comunale al consigliere comunale di maggioranza Giovanni Ascheri.

Il sindaco Di Muro, però, sembra che abbia rifiutato tutti i possibili scenari, per questo motivo alle 18 è stato convocato un incontro tra il segretario comunale e i capigruppo dei partiti Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia in vista anche della riunione di maggioranza prevista questa sera. Sarà, dunque, un confronto decisivo perché in caso non si trovasse un accordo soddisfacente si ipotizza anche una possibile uscita dalla maggioranza dei due consiglieri comunali di FdI. E', perciò, sempre più tesa la tensione tra le mura del palazzo comunale a Ventimiglia.