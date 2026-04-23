Riunione a Sanremo del tavolo Suap: prima discussione sul tema dehors in vista dell'estate (Foto)

Si è svolto nella sala degli Specchi di Sanremo l’incontro del tavolo tecnico Suap con le associazioni di categoria, convocato per affrontare uno dei temi più caldi in vista della stagione turistica: la gestione dei dehors cittadini e l’uso del suolo pubblico.

Al tavolo istituzionale hanno preso parte gli assessori Massimo Donzella e Silvana Ormea, la consigliera Alessandro Pavone e il dirigente del Settore Imprese e Territorio Giovanni Brancatisano.

Per le associazioni di categoria erano presenti Cristian Feliciotto e Andrea Veneziano per Confindustria, Andrea Di Baldassare per Confcommercio, Marco Ghirelli per Confesercenti, Stefania Currà per CNA, oltre ai rappresentanti di Confartigianato.

Al centro del confronto la discussione sulla possibilità di aggiornare la normativa che disciplina l’utilizzo del suolo pubblico, tema destinato a tornare protagonista con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle presenze turistiche.

In particolare, la riunione ha affrontato tre punti principali:

il rinnovo del regolamento per la realizzazione dei dehors;

l’aggiornamento del regolamento tecnico sugli impianti pubblicitari;

la predisposizione di piani particolareggiati per regolamentare le occupazioni di suolo pubblico.

Il tema dei dehors non è nuovo. Lo scorso anno erano già state introdotte importanti novità: grazie all’azione promossa da Confcommercio con l’iniziativa “Spazi aperti”, è stata prevista la possibilità di ampliare fino al 50% gli spazi in concessione per i dehors per un totale di 180 giorni nell’arco dell’anno.

Il confronto è destinato a proseguire nelle prossime settimane. L’obiettivo condiviso è arrivare pronti alla stagione estiva con regole aggiornate e condivise, capaci di conciliare le esigenze delle imprese con quelle della città e della vivibilità degli spazi pubblici.