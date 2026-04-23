Piana difende gli Alpini dopo le dichiarazioni di Lucattini: “Parole ingiuste, rappresentano un patrimonio umano e civile”

“Le parole pronunciate contro gli Alpini non sono solo fuori luogo, ma profondamente ingiuste”. Così l’assessore ai Grandi Eventi della Regione Liguria, Alessandro Piana, in merito alle dichiarazioni di Lorena Lucattini, interviene con fermezza per esprimere solidarietà e rispetto nei confronti dell’Associazione Nazionale Alpini e di tutti coloro che ne fanno parte.



“Parliamo di donne e uomini che hanno servito e continuano a servire il nostro Paese con dedizione, spirito di sacrificio e un senso civico esemplare. Gli Alpini rappresentano un presidio fondamentale non solo della memoria storica, ma anche della solidarietà concreta, attraverso il loro instancabile impegno nel volontariato e nella protezione civile”.



L’assessore Piana ricorda il ruolo che ha avuto nel percorso che ha portato il raduno nazionale degli Alpini a Genova, già a partire dalla scorsa legislatura, quando ricopriva l’incarico di assessore al Marketing territoriale.



“Ho seguito fin dall’inizio il percorso che ha portato Genova ad accogliere gli Alpini. È stato un lavoro lungo e condiviso, che ha coinvolto istituzioni, territorio e associazioni. Il risultato è stato un evento straordinario, capace di unire partecipazione, memoria e identità. Ridurre tutto questo a una ‘pagliacciata’ significa non solo mancare di rispetto agli Alpini, ma anche alle migliaia di cittadini che hanno partecipato con orgoglio e senso di appartenenza”.



“Gli Alpini meritano rispetto – conclude Piana – per ciò che rappresentano e per ciò che fanno ogni giorno, spesso lontano dai riflettori. La Liguria e Genova hanno dimostrato di saper riconoscere e valorizzare questo patrimonio umano e civile, che resta un esempio per tutti”.



