Biodigestore di Imperia, il PD chiede chiarezza: “Quadro inquietante, servono audizioni in Commissione Ambiente”

“Dalle carte dell’inchiesta sul biodigestore di Imperia emerge un quadro inquietante che ci preoccupa profondamente, non solo per quanto riguarda le responsabilità amministrative e politiche, ma soprattutto per gli effetti concreti sulla programmazione del ciclo dei rifiuti in provincia di Imperia. È evidente che siamo di fronte a una situazione grave che impone chiarezza immediata. Per questo chiederemo l’apertura di un percorso in Commissione regionale Ambiente con audizioni puntuali, perché è l’unico modo per capire fino in fondo quali saranno le conseguenze di questa vicenda sulla pianificazione regionale dei rifiuti. Non si tratta di un caso isolato, ma di un elemento che rischia di compromettere l’equilibrio complessivo del sistema. Quello che sta emergendo racconta una gestione incapace e superficiale di un progetto strategico. E ancora una volta il risultato è lo stesso: a pagare saranno i cittadini della provincia di Imperia, che rischiano di trovarsi a sostenere costi più alti per lo smaltimento dei rifiuti. È inaccettabile. Serve trasparenza e soprattutto capire cosa c’è davvero dietro scelte che oggi si stanno rivelando sbagliate. Tutto questo è una vergogna”, dichiarano i consiglieri regionali PD Davide Natale ed Enrico Ioculano commentando quanto emerso sugli organi di stampa in merito alla richiesta di finanziamenti per il biodigestore.