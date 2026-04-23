Taggia, convocato il Consiglio comunale per mercoledì 29 aprile: bilancio, biodigestore e interrogazioni in agenda

È stato convocato per mercoledì 29 aprile alle 19:30 il Consiglio comunale di Taggia, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione. La riunione si svolgerà con possibilità di partecipazione anche in modalità telematica in web conference, secondo quanto previsto dal regolamento comunale vigente.

La convocazione, firmata dal presidente del Consiglio comunale Daniele Festa, prevede la discussione di diversi punti rilevanti per l’amministrazione e la cittadinanza.

Di seguito l’ordine del giorno completo:

Presa d’atto dei verbali della seduta precedente Interrogazione del gruppo consiliare “Progettiamo il Futuro” in merito alle possibili criticità legate alla realizzazione del biodigestore previsto nel territorio comunale di Taggia Interrogazione del gruppo consiliare “Progetto Comune” relativa al bando “Valorizzazione culturale dei territori e turismo sostenibile” promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo Servizio Bilancio – esercizio finanziario 2025: rendiconto di gestione e approvazione Servizio Ragioneria – bilancio di previsione 2026/2028: seconda variazione di bilancio e applicazione dell’avanzo di amministrazione Comunicazione relativa alla delibera di Giunta comunale n. 64 del 21 aprile 2026, avente ad oggetto il prelievo dal fondo di riserva per acquisti obbligatori ed urgenti nel settore dei servizi educativi

La seduta si preannuncia significativa, in particolare per i temi legati al bilancio comunale e alle questioni ambientali e culturali, che saranno al centro del confronto tra amministrazione e gruppi consiliari.