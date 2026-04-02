Bordighera, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci: "Giù le mani dalla villa della Regina"

"Giù le mani dalla villa della Regina. La proposta avanzata dal sindaco di Imperia Claudio Scajola di vendere la Villa Regina Margherita per finanziare la costruzione di una nuova scuola è quantomeno discutibile. La Villa non è un immobile qualsiasi: rappresenta un simbolo identitario, storico e culturale per tutta Bordighera. È parte integrante della nostra storia e della nostra memoria collettiva. Privarsene significherebbe cancellare un pezzo della nostra identità. La partecipazione della Provincia doveva servire come aiuto a trovarne il naturale utilizzo ovvero culturale, museale, storico e sociale e soprattutto a garantirne la proprietà pubblica non a farne una speculazione edilizia" - dice il candidato sindaco a Bordighera Massimiliano Iacobucci.

"Non possiamo permettere che un patrimonio così importante venga alienato per scopi non meglio precisati. La Villa della Regina è di Bordighera come lo è la sua storia, Bordighera e la regina sono indivisibili e inalienabili dal punto di vista morale" - sottolinea Iacobucci - "Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i candidati sindaco alle prossime elezioni di Bordighera affinché prendano una posizione chiara e si uniscano contro questa ipotesi assurda. La difesa del patrimonio cittadino deve essere un punto fermo, al di là di ogni appartenenza politica".

"La Villa della Regina non si vende" - dichiara Iacobucci - "Si tutela, si valorizza e si restituisce alla comunità. 'Per Bordighera Iacobucci Sindaco' qualora vincesse le elezioni si impegna a far tornare la villa nella piena disponibilità di Bordighera, garantendo all’onorevole Scajola che la provincia verrà liquidata di quanto ha realmente impegnato per un'iniziativa che non è decollata ancora ma che deve trovare necessariamente uno sbocco che rispetti la storia di Bordighera e della sua amata Regina Margherita".