ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 27 aprile 2026, 20:50

'Per Bordighera', Iacobucci: "Sasso rappresenta un patrimonio prezioso, merita di essere valorizzato e promosso" (Foto e video)

Il candidato sindaco visita la frazione insieme a Sara Grimi

'Per Bordighera', Iacobucci: &quot;Sasso rappresenta un patrimonio prezioso, merita di essere valorizzato e promosso&quot; (Foto e video)

Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci visita, insieme a una rappresentante della lista 'Per Bordighera' Sara Grimi, Sasso, frazione della città delle palme.

Un'occasione di incontro e confronto con i cittadini e i residenti del paese. "Il nostro obiettivo è quello di inserire Sasso tra i borghi più belli d’Italia, valorizzandone l’identità, la storia e il fascino. Si tratta di un percorso importante, che richiede impegno, visione e interventi concreti" - afferma il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Particolare attenzione sarà, infatti, riservata alla manutenzione ordinaria e straordinaria del borgo, che negli ultimi anni appare in parte trascurato. Tra le priorità vi saranno la riqualificazione del cimitero di Sasso, luogo sacro e simbolico per la comunità dove riposano gli antenati e la memoria storica del borgo; la messa in sicurezza della strada provinciale che attraversa Sasso, oggi segnata da smottamenti e radici che ne compromettono la sicurezza; e il potenziamento della sicurezza attraverso l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e maggiore presenza della polizia municipale come deterrente ai furti che negli ultimi anni hanno colpito le vallate".

Ribadita, perciò, l’attenzione concreta che la lista “Per Bordighera” intende dedicare ai borghi del territorio. Durante la visita, Iacobucci ha, infatti, ripercorso la storia di Sasso, ricordando come in passato fosse un comune autonomo insieme a Borghetto, all’interno della storica “Magnifica Comunità degli Otto Luoghi” che diede origine all’attuale città di Bordighera. "Oggi Sasso rappresenta un patrimonio prezioso" - sottolinea il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Un borgo di straordinaria bellezza che merita di essere valorizzato e promosso".

La lista “Per Bordighera”, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci, conferma, inoltre, una presenza forte e radicata nel borgo di Sasso con più candidati residenti, e potenzialmente più rappresentanti in Consiglio comunale, a garanzia di un collegamento costante e diretto tra il borgo e l’amministrazione comunale. "Vogliamo ricostruire – conclude Iacobucci un vero e proprio legame continuo tra Sasso e il comune di Bordighera, un cordone ombelicale che assicuri ascolto, interventi e valorizzazione costante".

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Elisa Colli

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