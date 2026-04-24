ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 24 aprile 2026, 20:56

'Per Bordighera', Iacobucci: "Giù le mani dalle nostre scuole, firmiamo tutti per difendere Maria Primina"

"Ci fa piacere che anche altri candidati abbiano aderito all’appello del nostro candidato Antonio Laganà e mio per salvare la scuola", dice il candidato sindaco

'Per Bordighera', Iacobucci: &quot;Giù le mani dalle nostre scuole, firmiamo tutti per difendere Maria Primina&quot;

"Giù le mani dalle nostre scuole. Firmiamo tutti per difendere Maria Primina. Ci fa piacere che anche altri candidati abbiano aderito all’appello del nostro candidato Antonio Laganà e mio per salvare Maria Primina" - dice il candidato sindaco a Bordighera Massimiliano Iacobucci.

"Non possiamo accettare decisioni che mettono a rischio il futuro dei nostri bambini e delle famiglie di Bordighera" - sottolinea Iacobucci - "La gestione del plesso scolastico appare sempre più distante dalle reali esigenze del territorio: invece di tutelare le famiglie e garantire continuità educativa, si adottano scelte che sembrano orientate ai tagli, con un atteggiamento infastidito verso chi prova legittimamente a porre domande e chiedere chiarezza. Per chi vive a Bordighera, difendere la scuola pubblica è un diritto e un dovere. La possibile perdita di una classe alla scuola Maria Primina non è un fatto isolato: rappresenta l’inizio di un progressivo ridimensionamento che, negli anni, potrebbe portare alla perdita di ulteriori classi e servizi essenziali per la comunità. Per questo, la lista Per Bordighera – Iacobucci Sindaco invita tutta la cittadinanza a mobilitarsi e a sostenere concretamente questa battaglia firmando la petizione per la tutela della scuola. È un gesto semplice ma fondamentale per difendere il diritto all’istruzione sul nostro territorio".

"I punti per la raccolta firme sono all'edicola davanti al comando di polizia locale, al bar di Seborga, al bar di Sasso, al ristorante 'Il Giardino' a Vallebona, al bar di Borghetto, al negozio biologico in corso Italia, al bar Delizie in piazza a Bordighera Alta, al parrucchiere Fazio a Bordighera e al bar di fronte a 'Voglia di Gelato'" - fa sapere Iacobucci - "Invitiamo tutti i cittadini, genitori, nonni e chiunque abbia a cuore il futuro della nostra comunità a partecipare".

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Elisa Colli

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