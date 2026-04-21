Vincenzo Zinghini nella lista di Iacobucci: "Voglio una Bordighera più attenta, concreta e vicina ai bisogni reali delle persone"

"Mi candido come consigliere comunale perché voglio una Bordighera più attenta, concreta e vicina ai bisogni reali delle persone" - dice Vincenzo Zinghini, che ha deciso di candidarsi nella lista 'Per Bordighera' a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.
"Ho 62 anni, sono odontotecnico e felicemente coniugato. Sono sposato dal 1° giugno 1991 con Rachele De Santis e sono padre di Valeria e Alessandro" - fa sapere Zinghini - "Credo sia fondamentale dare maggiore attenzione a chi è meno fortunato e vive situazioni di difficoltà garantendo supporto e aiuto concreto. Allo stesso tempo, voglio sostenere chi lavora e produce nelle nostre campagne migliorando la sicurezza delle strade rurali e promuovendo la salvaguardia e il risanamento del territorio".
"È necessario rilanciare il turismo con un vero programma di manifestazioni durante tutto l’anno, capace di portare vitalità e presenze in città. Voglio, inoltre, valorizzare lo sport, recuperando il Palazzetto, il tennis, completando il campo da calcio e promuovendo una gestione seria e organizzata di tutte le attività sportive" - mette in risalto Zinghini - "Tra le priorità ci sono anche più parcheggi, anche attraverso progetti interrati, il recupero dell’area del Palazzo del Parco, il potenziamento del mercato coperto e il completamento della passeggiata a mare su tutta la sua estensione. Sostengo con convinzione la candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci con l’obiettivo di costruire insieme una città più viva, organizzata e attenta ai cittadini".