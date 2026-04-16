'Per Bordighera', Diego Bartoli si candida nella lista di Iacobucci: "La mia attenzione sarà per le famiglie e gli anziani"

"Sicuramente la mia attenzione iniziale sarà per le famiglie e gli anziani con progetti che posso aiutare e sostenere le difficoltà della gente come noi che vive il quotidiano" - dice Diego Bartoli, che ha deciso di candidarsi nella lista “Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci.

"Ho 55 anni, vivo da vent'anni a Bordighera e sono un imprenditore turistico alberghiero" - afferma Bartoli - "Ho avuto in tutti questi anni il piacere di conoscere molte persone di Bordighera con la cartoleria Buffetti e ho potuto ascoltare tutte le problematiche che commercianti e famiglie vivevano quotidianamente".

"Mi candido come consigliere comunale per dare una svolta a questa città e risolvere le mille problematiche che non sono mai state ascoltate dalle amministrazioni passate usando le mie capacità imprenditoriali e decisive" - sottolinea Bartoli.