'Per Bordighera', il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci visita il porto: "Motore centrale per l’economia cittadina" (Foto e video)

Il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci visita il porto di Bordighera. Oggi, insieme a un rappresentante della sua lista "Per Bordighera" Gabriella Moscioni, Iacobucci ha incontrato e si è confrontato con operatori portuali e pescatori sulle prospettive di sviluppo di uno dei luoghi più strategici della città. "Il porto deve diventare un punto centrale dell’economia cittadina – dichiarano il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci e il candidato consigliere Gabriella Moscioni – valorizzando le sue potenzialità attraverso attività legate all’ittiturismo, alla pesca, alla vendita diretta in banchina e alla preparazione di piatti a chilometro zero direttamente sui pescherecci come meritevolmente hanno già iniziato a fare i nostri pescatori".

Un confronto diretto nel corso del quale è emersa con forza l’importanza di sostenere chi vive e lavora quotidianamente il porto, promuovendo un modello di sviluppo che integri tradizione e innovazione. "La nostra amministrazione sarà sempre al fianco di chi intende investire sul porto, rendendolo un polo vitale per attività economiche, commerciali e di somministrazione", proseguono i rappresentanti della lista 'Per Bordighera'.

Un elemento chiave sarà la collaborazione tra istituzioni e operatori. "La convivenza e la cooperazione con chi anima ogni giorno questo spazio sono fondamentali" - mettono in risalto - "Per questo motivo, in caso di vittoria, istituiremo, accanto all’assessore competente, una commissione permanente composta da Comune, Capitaneria di Porto e operatori del settore. Questo organismo avrà il compito di valutare e indirizzare tutte le iniziative riguardanti questo importante presidio cittadino".