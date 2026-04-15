ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
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Politica | 15 aprile 2026, 14:05

Antonio Laganà si candida nella lista di Iacobucci: "Bordighera merita di più"

"E' il momento di rimettere al centro i cittadini"

Antonio Laganà si candida nella lista di Iacobucci: &quot;Bordighera merita di più&quot;

"Bordighera merita di più" - dice Antonio Laganà, da sempre residente nella città delle palme, che a 46 anni ha deciso di candidarsi nella lista "Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci alle prossime elezioni amministrative.

Annuncia la sua candidatura con un messaggio chiaro: "E' il momento di rimettere al centro i cittadini. Scendo in campo perché credo in una politica diversa" – dichiara Laganà una politica che non crea privilegi ma che si mette al servizio della comunità. Bordighera merita di più".

Una candidatura che nasce da un forte legame con il territorio e dalla volontà di trasformare questo legame in azione concreta. "L’obiettivo è costruire un’amministrazione capace di ascoltare, decidere e agire, mettendo al primo posto i bisogni reali delle persone" - sottolinea - "Al centro del progetto vi è la tutela e valorizzazione del territorio, attenzione alle fasce più deboli, pari opportunità per tutti, trasparenza e onestà nell’azione amministrativa".

"Non si può parlare di futuro senza proteggere ciò che siamo" – prosegue – il nostro territorio è una ricchezza unica e va difeso con determinazione. Allo stesso tempo, nessuno deve restare indietro".

Laganà sottolinea anche il valore del lavoro di squadra: "Amministrare non è facile ma con le persone giuste diventa possibile. Ho scelto di farlo insieme a un gruppo fatto di persone serie, competenti e trasparenti".

La sua candidatura si presenta come una proposta concreta di cambiamento, fondata su impegno, responsabilità e amore per la propria città. "Bordighera può essere migliore" - sottolinea - "E insieme possiamo costruirla".

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Elisa Colli

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