Antonio Laganà si candida nella lista di Iacobucci: "Bordighera merita di più"

"Bordighera merita di più" - dice Antonio Laganà, da sempre residente nella città delle palme, che a 46 anni ha deciso di candidarsi nella lista "Per Bordighera" a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci alle prossime elezioni amministrative.
Annuncia la sua candidatura con un messaggio chiaro: "E' il momento di rimettere al centro i cittadini. Scendo in campo perché credo in una politica diversa" – dichiara Laganà – una politica che non crea privilegi ma che si mette al servizio della comunità. Bordighera merita di più".
Una candidatura che nasce da un forte legame con il territorio e dalla volontà di trasformare questo legame in azione concreta. "L’obiettivo è costruire un’amministrazione capace di ascoltare, decidere e agire, mettendo al primo posto i bisogni reali delle persone" - sottolinea - "Al centro del progetto vi è la tutela e valorizzazione del territorio, attenzione alle fasce più deboli, pari opportunità per tutti, trasparenza e onestà nell’azione amministrativa".
"Non si può parlare di futuro senza proteggere ciò che siamo" – prosegue – il nostro territorio è una ricchezza unica e va difeso con determinazione. Allo stesso tempo, nessuno deve restare indietro".
Laganà sottolinea anche il valore del lavoro di squadra: "Amministrare non è facile ma con le persone giuste diventa possibile. Ho scelto di farlo insieme a un gruppo fatto di persone serie, competenti e trasparenti".
La sua candidatura si presenta come una proposta concreta di cambiamento, fondata su impegno, responsabilità e amore per la propria città. "Bordighera può essere migliore" - sottolinea - "E insieme possiamo costruirla".