Antonio Laganà si candida nella lista di Iacobucci: "Bordighera merita di più"

Annuncia la sua candidatura con un messaggio chiaro: " E' il momento di rimettere al centro i cittadini. Scendo in campo perché credo in una politica diversa" – dichiara Laganà – una politica che non crea privilegi ma che si mette al servizio della comunità. Bordighera merita di più".

Una candidatura che nasce da un forte legame con il territorio e dalla volontà di trasformare questo legame in azione concreta. "L’obiettivo è costruire un’amministrazione capace di ascoltare, decidere e agire, mettendo al primo posto i bisogni reali delle persone" - sottolinea - "Al centro del progetto vi è la tutela e valorizzazione del territorio, attenzione alle fasce più deboli, pari opportunità per tutti, trasparenza e onestà nell’azione amministrativa".