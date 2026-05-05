'Per Bordighera', Iacobucci: "Abbattimento delle barriere architettoniche, parchi gioco accessibili e servizi dedicati per una città più inclusiva" (Video)

Abbattimento delle barriere architettoniche, parchi gioco accessibili e servizi dedicati per una Bordighera più inclusiva. E' l'obiettivo di 'Per Bordighera', la lista a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci. "Una città davvero moderna è una città che non lascia indietro nessuno". Con questo principio, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci, insieme alla candidata Veronica Albanese, presenta un programma concreto e ambizioso per rendere Bordighera sempre più accessibile, inclusiva e attenta ai bisogni di tutti i cittadini.

"Tra i punti centrali del progetto vi è un piano strutturato per l’abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi mirati su marciapiedi, edifici pubblici, attraversamenti pedonali e strutture di pubblica utilità. L’obiettivo è garantire la piena fruibilità degli spazi urbani alle persone con disabilità, agli anziani e alle famiglie con passeggini" - sottolinea Iacobucci - "Grande attenzione sarà, inoltre, dedicata alla riqualificazione dei parchi pubblici, con la realizzazione di aree gioco inclusive, progettate per permettere anche ai bambini diversamente abili di giocare in sicurezza e in autonomia. Giochi accessibili, pavimentazioni antitrauma e percorsi sensoriali rappresentano solo alcune delle soluzioni previste per favorire l’integrazione e la socializzazione".





"Il programma prevede anche l’attivazione e il potenziamento di servizi dedicati agli HK, con iniziative mirate al supporto quotidiano, alla mobilità assistita e all’accesso facilitato ai servizi comunali. Saranno promossi sportelli informativi, agevolazioni e collaborazioni con associazioni del territorio per rispondere in modo efficace e concreto alle diverse esigenze" - svela Iacobucci - "Vogliamo una Bordighera più giusta, dove ogni cittadino possa vivere pienamente gli spazi della città. L’inclusione non è uno slogan ma un impegno preciso che intendiamo portare avanti con determinazione".



