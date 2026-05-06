Microchip obbligatorio per i gatti e un Garante degli animali: la proposta della consigliera Russo in Regione Liguria

Un passo deciso verso una Liguria più attenta al benessere animale e più efficace nel contrasto al randagismo. La Consigliera regionale Veronica Russo ha presentato in Consiglio Regionale un Ordine del Giorno per introdurre l’obbligo di microchippatura e iscrizione all’Anagrafe regionale dei gatti. Una proposta concreta, immediatamente attuabile, che punta a dare strumenti reali per prevenire abbandoni, facilitare il ritrovamento degli animali smarriti e garantire maggiore responsabilità da parte dei proprietari.

«Dare un’identità a ogni animale è il primo passo per tutelarlo davvero – afferma Veronica Russo –. Con il microchip possiamo contrastare il randagismo in modo serio e costruire un sistema più efficace e trasparente».

L’iniziativa non è isolata, ma si inserisce in un percorso chiaro e strutturato. La Consigliera Russo ha infatti già depositato una proposta di legge regionale sulla tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo, con l’obiettivo di aggiornare e rafforzare in modo significativo la normativa ligure. Il testo propone un cambio di passo netto: maggiore coordinamento tra istituzioni, Comuni, servizi veterinari e associazioni, più controlli e regole chiare per strutture, allevamenti e detenzione degli animali, oltre a strumenti concreti per promuovere una cultura della responsabilità. Tra i punti qualificanti, l’introduzione di percorsi formativi per i proprietari, il rafforzamento delle politiche di prevenzione, il miglioramento delle condizioni delle strutture di accoglienza e l’istituzione della figura del Garante degli animali.

«Serve una visione – conclude Russo –. Non bastano interventi spot: vogliamo costruire un sistema moderno, che tuteli gli animali, supporti i cittadini e dia risposte concrete ai territori. La Liguria può e deve essere protagonista di questo cambiamento».