Sanremo: Monica Sfamurri si è dimessa dalla Fondazione Sinfonica, il Comune lancia la candidatura per un nuovo componente del Cda

Cambio della guardia per un componente del Cda della Fondazione Sinfonica di Sanremo. Il Comune ha diramato l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature dopo le dimissioni presentate dall’avvocato Monica Sfamurri, presentate il 28 aprile scorso.

Il Consiglio d’Amministrazione della Sinfonica, lo ricordiamo, è composto dal presidente, l'Avv. Filippo Biolè, dal Dott. Massimo Ghione e dalla stessa Sfamurri. Il Cda rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo 2026 e, per questo, serve un nuovo componente.

Con l’avviso l'Amministrazione Comunale di Sanremo procederà alla raccolta di candidature per la nomina che, lo ricordiamo, è fatta dal Sindaco. L'incarico decorrerà dalla data del decreto di nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo 2026. In applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere negli organi delle società a controllo pubblico, sarà designato un componente donna. Le candidature dovranno pervenire entro le 12.30 del 21 maggio prossimo.