Vallecrosia celebra i 150 anni dei Salesiani, assessore Scajola: "Una presenza che ha formato generazioni e rafforzato la comunità"

L’assessore Marco Scajola, in rappresentanza della Regione Liguria, ha partecipato oggi alle celebrazioni per il 150° anniversario dei Salesiani a Vallecrosia. Una ricorrenza di grande valore educativo, sociale e culturale per il territorio.

Nel corso della giornata si è tenuta la cerimonia solenne di conferimento della cittadinanza onoraria al Rettor Maggiore dei Salesiani, Don Fabio Attard, svoltasi presso l’oratorio di Vallecrosia.



“I Salesiani rappresentano da 150 anni un punto di riferimento fondamentale per il paese e per tutto il ponente ligure – ha dichiarato l’assessore regionale Marco Scajola –. Un cammino fatto di educazione, attenzione ai giovani e presenza concreta nella vita delle comunità.

Il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Fabio Attard è un riconoscimento significativo ad una missione che continua a guardare al futuro”.



L’assessore ha infine ringraziato il direttore dei Salesiani, Don Simone Indiati, e l’intera comunità per l’accoglienza e per il lavoro quotidiano svolto a favore delle nuove generazioni e delle famiglie.