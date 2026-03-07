Referendum del 22 e 23 marzo, gazebo informativo di Forza Italia a Camporosso (Foto)

Domani, dalle 9 alle 13, nei pressi del Mercatò nelle Braie a Camporosso, si terrà un gazebo informativo di Forza Italia organizzato dai coordinamenti cittadini di Camporosso e Ventimiglia.
L’iniziativa sarà un momento di incontro con i cittadini e di informazione in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. Durante la mattinata sarà possibile confrontarsi con i rappresentanti del partito, ricevere materiale informativo e approfondire i temi oggetto della consultazione referendaria.
I coordinamenti di Camporosso e Ventimiglia invitano la cittadinanza a partecipare numerosa a questo momento di dialogo e partecipazione democratica.