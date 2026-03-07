Referendum sulla giustizia, confronto pubblico a Imperia promosso dal comitato SiRiforma

Questa mattina a Imperia il comitato SiRiforma, insieme a Fratelli d’Italia, ha incontrato la cittadinanza per illustrare le ragioni del SÌ al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo.



All’incontro. moderato dall'avvocato Bruno Santini, hanno preso parte relatori di grande autorevolezza nel panorama giuridico e istituzionale:

· l’avvocato Alberto Del Noce, presidente nazionale delle Camere Civili;

· il dottor Alberto Landolfi, ex magistrato;

· l’avvocato Vincenzo Icardi, in rappresentanza delle Camere Penali;

· il senatore Avv Gianni Berrino.



"Nel corso degli interventi - si spiega nel comunicato - sono stati analizzati i contenuti della riforma e le principali ragioni a sostegno del voto favorevole. In particolare è stato evidenziato come la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente rappresenti un passaggio fondamentale per rafforzare il principio del giusto processo, rendendo più chiara la distinzione tra chi accusa e chi giudica. I relatori hanno inoltre illustrato gli altri elementi qualificanti della riforma, tra cui l’istituzione di due distinti organi di autogoverno per giudici e pubblici ministeri, il sorteggio dei componenti togati per limitare il correntismo interno e la creazione di un’Alta Corte disciplinare, strumenti pensati per aumentare trasparenza, equilibrio e fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario. L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto pubblico e di informazione in vista dell’appuntamento referendario. Il comitato promotore ha invitato i cittadini a partecipare al voto del 22 e 23 marzo, sottolineando come il SÌ possa contribuire a rafforzare le garanzie per tutti e a rendere più efficiente e credibile la giustizia italiana".