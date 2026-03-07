Ventimiglia. Sorriento deposita un ordine del giorno in Regione sulla barriera autostradale

Il tema della viabilità alla barriera autostradale di Ventimiglia arriva in Regione. Il consigliere regionale Walter Sorriento (Orgoglio Liguria – Bucci Presidente) ha depositato un ordine del giorno con cui chiede di avviare un confronto con i soggetti competenti per monitorare la situazione e valutare possibili interventi migliorativi.

La barriera sull’autostrada A10 rappresenta un nodo infrastrutturale strategico per i collegamenti tra Italia e Francia e per i flussi turistici e commerciali, oltre che per i lavoratori frontalieri diretti verso la Costa Azzurra e il Principato di Monaco.

Negli ultimi mesi sono stati segnalati alcuni rallentamenti nella gestione dei flussi di traffico, legati anche ai recenti interventi di riorganizzazione della barriera e all’elevato volume di veicoli che attraversano quotidianamente il confine.

"Si tratta di uno snodo strategico non solo per il Ponente ligure ma per l’intero sistema dei collegamenti transfrontalieri – spiega Sorriento – per questo ho ritenuto opportuno depositare questo ordine del giorno per portare il tema all’attenzione del Consiglio regionale e favorire un confronto con la società concessionaria e con gli enti competenti".

"L’obiettivo – conclude il consigliere – è lavorare insieme per migliorare ulteriormente la gestione dei flussi di traffico e garantire la massima efficienza in un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e per l’economia del nostro territorio".