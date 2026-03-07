 / Politica

Politica | 07 marzo 2026, 09:07

Ventimiglia. Sorriento deposita un ordine del giorno in Regione sulla barriera autostradale

"Si tratta di uno snodo strategico non solo per il Ponente ligure ma per l’intero sistema dei collegamenti transfrontalieri – spiega Sorriento – per questo ho ritenuto opportuno depositare questo ordine del giorno per portare il tema all’attenzione del Consiglio regionale e favorire un confronto con la società concessionaria e con gli enti competenti"

Ventimiglia. Sorriento deposita un ordine del giorno in Regione sulla barriera autostradale

Il tema della viabilità alla barriera autostradale di Ventimiglia arriva in Regione. Il consigliere regionale Walter Sorriento (Orgoglio Liguria – Bucci Presidente) ha depositato un ordine del giorno con cui chiede di avviare un confronto con i soggetti competenti per monitorare la situazione e valutare possibili interventi migliorativi.

La barriera sull’autostrada A10 rappresenta un nodo infrastrutturale strategico per i collegamenti tra Italia e Francia e per i flussi turistici e commerciali, oltre che per i lavoratori frontalieri diretti verso la Costa Azzurra e il Principato di Monaco.

Negli ultimi mesi sono stati segnalati alcuni rallentamenti nella gestione dei flussi di traffico, legati anche ai recenti interventi di riorganizzazione della barriera e all’elevato volume di veicoli che attraversano quotidianamente il confine.

"Si tratta di uno snodo strategico non solo per il Ponente ligure ma per l’intero sistema dei collegamenti transfrontalieri – spiega Sorriento – per questo ho ritenuto opportuno depositare questo ordine del giorno per portare il tema all’attenzione del Consiglio regionale e favorire un confronto con la società concessionaria e con gli enti competenti".

"L’obiettivo – conclude il consigliere – è lavorare insieme per migliorare ulteriormente la gestione dei flussi di traffico e garantire la massima efficienza in un’infrastruttura fondamentale per la mobilità e per l’economia del nostro territorio".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium