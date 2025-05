Sanremo: come procede il parcheggio di piazza Eroi? Lavori a rilento e grande preoccupazione tra commercianti e comune

Parcheggio interrato di piazza Eroi, che succede? Nel marzo scorso dal Comune avevano ufficializzato il ritardo di sei mesi sulla tabella di marcia, con lo stanziamento di 80mila euro per i ristori parziali alle attivi della zona, visto il calo degli affari, dettato proprio cantiere. Ora, a due mesi da quella data, i lavori sono bloccati o comunque a rilento e in molti si chiedono cosa accadrà nei prossimi mesi.

Nel primo crono programma, con i lavori scattati nel 2023, la chiusura del ‘buco’ eseguito per creare il parcheggio sotto terra, doveva avvenire tra poco più di un mese ma, visti i problemi riscontrati (tra cui anche qualche momento di stop per alcuni ritardati pagamenti), dal Comune è stata concordato con la ditta costruttrice un allungamento dei tempi ed una proroga di circa 6 mesi, ovvero dicembre prossimo.

Ma, nel frattempo, da marzo ad oggi, pochi se non nulli sono stati gli avanzamenti notati da chi quotidianamente transita attorno al cantiere. Pochi gli operai all’interno e scarsi i lavori eseguiti. Il tutto per la preoccupazione di molti commercianti della zona ma, in generale di chiunque vive in città, sempre alle prese con traffico e scarsi posti dove parcheggiare.

Nel corso degli ultimi ponti festivi, che hanno visto a Sanremo migliaia di turisti, in molti hanno notato come piazza Muccioli si fosse trasformata in un vero e proprio parcheggio. L’assalto dei mezzi a due ruote è ormai cronico da tempo ma anche molte auto sono state notate all’interno, in un clima di totale anarchia.

La Cooperativa Edile Appenino, nei mesi scorso aveva motivato i rallentamenti dei lavori con le frequenti piogge registrate nel 2024, che hanno bloccato o condizionato pesantemente l'attività di costruzione per un centinaio di giornate, oltre a una variante progettuale legata alla rampa di accesso. Ma, nell’anno in corso, tra stop per motivi non noti e qualche momento di pausa per le diverse manifestazioni (Festival compreso), monta ancora la preoccupazione sul futuro della zona.

Le associazioni di categoria sono attente e continuano a monitorare la situazione. Purtroppo i cantieri fermi o comunque rallentati sono pessimi ricordi e situazioni esistenti ancora oggi a Sanremo. Anche in Comune, tra i corridoi dell'Amministrazione comunale serpeggia un po' di preoccupazione Quindi chiunque sta tendendo le orecchie per capire la fine che farà il parcheggio di piazza Eroi, uno dei passaggi strategici per la Sanremo del futuro.