Tensione in Comune a Ventimiglia, Tiziana Faedda possibile sostituta di Calcopietro: Enzo Di Marco valuta Futuro Nazionale

Non sembra essersi affievolita la tensione tra le mura del palazzo comunale a Ventimiglia. Secondo alcune indiscrezioni, Fratelli d'Italia pare abbia proposto come possibile sostituta dell'ex assessore Serena Calcopietro: Tiziana Faedda.

Una decisione che sembra non sia stata presa bene, in particolare, dal consigliere comunale Enzo Di Marco, che aveva proposto il rientro di Serena Calcopietro e, inoltre, si era reso disponibile per entrare in Giunta al suo posto. Si vocifera, infatti, che stia valutando di entrare in Futuro Nazionale.

Una scelta che, se si concretizzasse, potrebbe comportare una vera e propria rivoluzione nell'assetto della giunta del sindaco Di Muro perché, in quel caso, non potrebbero essere giustificati due assessori di FdI in Giunta visto che, di fatto, rimarrebbe un solo consigliere comunale di Fratelli d'Italia in maggioranza. Si vocifera, inoltre, che Forza Italia potrebbe, a quel punto, allargare la maggioranza 'inglobando' alcuni consiglieri di minoranza che hanno già dimostrato simpatia per FI.