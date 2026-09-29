Vandalismo alla sede del PRC di Sanremo, la solidarietà della Segreteria Provinciale del Partito della Rifondazione Comunista

La Segreteria Provinciale di Imperia del Partito della Rifondazione Comunista ha espresso solidarietà ai militanti della sezione di Sanremo a seguito dell'atto vandalico commesso ai danni della sede cittadina del partito, oggetto di scritte oscene ed imbrattamenti nei giorni scorsi.

I rappresentanti locali della formazione politica hanno fermamente condannato il gesto, inquadrandolo all'interno di un clima generale di revisionismo storico e confermando l'immediato ripristino dei locali dell'associazione politica.

"La segreteria provinciale del partito della Rifondazione Comunista esprime solidarietà ai compagni Sanremesi, che hanno subito uno sciocco e spregevole atto di vandalismo ai danni della sede locale del nostro partito. Noi comunisti non ci scomponiamo davanti a questi atti, siamo lavoratori e lavoratrici, studentesse, studenti, pensionati e pensionate, conosciamo bene il clima di revisionismo storico che negli ultimi anni è fomentato da certi ambienti politici. Rimuoveremo le scritte, ci rimboccheremo le maniche e continueremo con ancora più determinazione la nostra lotta per l’integrità della memoria storica del nostro paese. I partigiani italiani combatterono contro l’invasione nazista e il regime fascista. Noi, il partito dei lavoratori, continueremo a lottare come abbiamo sempre fatto per difendere gli interessi ultimi e degli sfruttati, cioè gli interessi della grande parte della popolazione, che sono i nostri stessi interessi".