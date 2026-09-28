Scritte fasciste sulla sede del Circolo Valeria Faraldi, solidarietà alle compagne e ai compagni di Rifondazione

È una presa di posizione netta quella espressa in queste ore in solidarietà al Circolo Valeria Faraldi di Rifondazione Comunista, dopo la comparsa di gravi scritte di matrice fascista sulla serranda della sede di via Martiri della Libertà. Un episodio che ha suscitato condanna e preoccupazione e sul quale viene ribadita la necessità di mantenere alta l'attenzione. Nel messaggio viene sottolineato come le differenze politiche e il confronto, anche aspro, siano parte integrante della democrazia, mentre intimidazione e vandalismo non possano trovare spazio nel dibattito pubblico.

"La nostra piena solidarietà alle compagne e ai compagni del Circolo Valeria Faraldi di Rifondazione Comunista per le gravi scritte fasciste comparse sulla serranda della loro sede", viene sottolineato nel documento. Una vicinanza che vuole essere, allo stesso tempo, personale e istituzionale nei confronti dei militanti del circolo sanremese. Il messaggio ribadisce infatti che le contrapposizioni politiche devono rimanere nell'ambito del confronto democratico, senza trasformarsi in gesti di intimidazione o danneggiamento.

Nel comunicato viene quindi evidenziato il significato che assume l'episodio in una città come Sanremo. "Un gesto che va condannato senza esitazioni. Le differenze politiche e il confronto, anche duro, appartengono alla democrazia; l'intimidazione, il vandalismo e l'esaltazione del fascismo no". Parole che richiamano direttamente i principi sui quali si fonda la convivenza civile e che, secondo i firmatari della presa di posizione, devono essere riaffermati di fronte a episodi che richiamano simboli e linguaggi del fascismo.

La parte conclusiva del messaggio richiama quindi la storia democratica della città e i valori della Costituzione italiana. "Sanremo è una città democratica e antifascista. La nostra Repubblica e la nostra Costituzione sono nate dalla Resistenza: valori che appartengono a tutti e che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno". Un richiamo alla memoria della Resistenza che viene posto come elemento fondante della Repubblica e come patrimonio comune, al di là delle appartenenze e delle diverse posizioni politiche.

La solidarietà viene infine indirizzata direttamente al Circolo Valeria Faraldi e ai suoi militanti: "Al Circolo Valeria Faraldi e ai suoi militanti va la nostra vicinanza personale e istituzionale". Una presa di posizione che si inserisce nel clima di attenzione seguito alla comparsa delle scritte sulla sede di Rifondazione Comunista e che ribadisce la necessità di separare il legittimo confronto politico da qualsiasi forma di intimidazione o vandalismo.