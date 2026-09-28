Agricoltura, Piana all'Open Day dell'ITS Academy di Imperia: "Formazione e imprese per il futuro"

Formazione, innovazione e rapporto diretto con il mondo delle imprese al centro dell'Open Day dell'ITS Academy Agroalimentare di Imperia, appuntamento dedicato alla presentazione dell'offerta formativa e delle opportunità professionali rivolte a studenti e famiglie. All'iniziativa ha partecipato questo pomeriggio l'assessore regionale all'Agricoltura Alessandro Piana, insieme al presidente della Fondazione Enrico Zelioli, docenti, studenti, famiglie, soci e partner dell'Academy e rappresentanti delle aziende liguri del comparto agroalimentare.

Nel corso dell'Open Day è stato possibile conoscere da vicino i percorsi formativi proposti dall'Academy e le attività degli ITS Lab 4.0, confrontandosi direttamente con docenti e imprese. Un modello che punta in modo particolare sulla componente pratica e sul rapporto con il tessuto produttivo, con l'obiettivo di accompagnare gli studenti verso l'acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Un'opportunità significativa per il territorio imperiese, dove agricoltura, olivicoltura, florovivaismo, viticoltura e trasformazione agroalimentare rappresentano filiere di particolare rilevanza.

"La Regione Liguria considera questa Academy una realtà strategica per il futuro del territorio e delle nuove generazioni", ha dichiarato Alessandro Piana, sottolineando come il settore agroalimentare stia attraversando una fase di profonda trasformazione. "Il settore agroalimentare non è più soltanto tradizione: sta vivendo una vera rivoluzione tecnologica e sostenibile, dall'agritech alla digitalizzazione, dalla tracciabilità alla riduzione dell'impatto ambientale fino alla valorizzazione del Made in Italy sui mercati globali".

Per affrontare questi cambiamenti, secondo l'assessore, sono necessarie competenze avanzate e una formazione sempre più vicina alle esigenze delle aziende. "Per affrontare questa trasformazione servono competenze avanzate e giovani preparati, e la forza degli ITS sta proprio nel collegamento molto stretto tra formazione e imprese, attraverso laboratori, casi reali e stage", ha aggiunto Piana. Un collegamento che trova riscontro anche negli investimenti messi in campo dalla Regione Liguria per sostenere la crescita dell'Academy e delle sue strutture.

Dal 2022, infatti, sono stati destinati 1,5 milioni di euro all'Academy imperiese, ai quali si sono aggiunti 1,695 milioni di euro attraverso il Pnrr per il potenziamento dei laboratori e delle strutture. "Investimenti che oggi si traducono in strumenti all'avanguardia, nuovi percorsi formativi e un rapporto sempre più forte tra giovani, imprese e territorio", ha evidenziato l'assessore regionale, ricordando ai ragazzi presenti l'importanza di guardare alle opportunità offerte da un comparto in continua evoluzione.

"L'agroalimentare è un settore vivo, dinamico e alla ricerca di nuovi talenti. Scegliere un percorso di alta specializzazione significa investire sul proprio futuro e, nello stesso tempo, contribuire al futuro delle filiere liguri", ha concluso Piana, rivolgendosi agli studenti e alle famiglie presenti all'appuntamento. Un messaggio che si inserisce nella prospettiva di una formazione tecnica superiore sempre più collegata alle necessità concrete del sistema produttivo regionale.

Sulla stessa linea il presidente della Fondazione ITS Academy Agroalimentare Enrico Zelioli, che ha evidenziato il valore dell'Open Day come momento di incontro tra il mondo della formazione e quello del lavoro. "Questo Open Day rappresenta un'occasione importante per far conoscere da vicino la nostra Academy, i percorsi formativi e soprattutto le opportunità professionali che possono offrire ai giovani", ha spiegato.

"Il nostro obiettivo è costruire una formazione sempre più vicina alle esigenze delle imprese e del territorio, attraverso il confronto diretto con il mondo produttivo e attività concrete nei nostri laboratori", ha aggiunto Zelioli. L'Academy punta quindi a rafforzare il percorso che unisce competenze specialistiche, innovazione e concreta esperienza sul campo, accompagnando gli studenti verso il mondo del lavoro e contribuendo, allo stesso tempo, alla crescita e alla competitività del comparto agroalimentare ligure.