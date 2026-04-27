Porto Vecchio di Sanremo, riparte il confronto: nuova proposta verso la fase esecutiva (Foto)

Conclusa la riunione in Comune a Sanremo sul Porto Vecchio: nel pomeriggio il sindaco Alessandro Mager, l'assessore Massimo Donzella e il dirigente Giambattista Miceli hanno incontrato Gianluca Petrera, CFO gruppo promotore e investitore, Walter Lagorio, Presidente della società Porto di Sanremo, oltre a tecnici, progettisti e consulenti in collegamento video, riportando al centro del dibattito la questione dell'approdo cittadino.

Durante la riunione sono state esposte le soluzioni progettuali per adempiere alle prescrizioni deliberate lo scorso mese di ottobre dalla giunta e poi approvate anche dal consiglio comunale. Il recepimento delle osservazioni porterà alla definizione della progettazione esecutiva una volta acquisiti i pareri positivi degli enti tecnici preposti. La versione aggiornata ottempera agli indirizzi inerenti sia lo specchio acqueo sia la parte a terra, con l’organizzazione della viabilità e la definizione degli spazi pubblici.

Si torna quindi a parlare del grande progetto che dovrebbe cambiare il waterfront e la viabilità cittadina: l'ultima grande occasione di confronto in merito (almeno a livello politico) fu il consiglio comunale del 6 ottobre, quando l'opposizione richiese un'assise monotematica durante la quale si discusse la decisione della giunta di virare nuovamente verso il progetto Calvi, in particolare in merito ai due lavori riguardanti il tunnel sotto via Nino Bixio e a piazzale Vesco.

Dalla delibera però poco o nulla sembrava essersi mosso negli ultimi mesi, ma l'incontro di oggi ha portato sul tavolo una nuova proposta che dovrebbe trovare la quadra su tutte quelle questioni che erano entrate al centro del dibattito.

“E’ stata una riunione propositiva – dichiara il sindaco – frutto di un apprezzabile lavoro collettivo, sul quale a breve, non appena pervenutaci la documentazione oggi anticipata, ci confronteremo con tutti i soggetti coinvolti e fruitori del porto, per addivenire ad una definizione condivisa in ogni aspetto progettuale, cosi da poterne avviare la fase esecutiva”.