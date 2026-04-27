Sanremo, ambulatorio vaccinazioni trasferito al Palasalute: nuova sede operativa dal 28 aprile per tutti gli utenti

A partire da domani l’attività dell’ambulatorio vaccinazioni di Sanremo sarà ufficialmente trasferita dalla sede di via Fiume 33 alla nuova collocazione presso il Palasalute di via San Francesco, situato al terzo piano. Il cambiamento riguarda tutti gli utenti, indipendentemente dalla modalità con cui è stato fissato l’appuntamento. Le persone che hanno prenotato tramite contatto telefonico o e-mail sono già state avvisate direttamente dalla segreteria.

Diverso il caso per chi ha ricevuto una convocazione tramite lettera nell’ambito delle campagne vaccinali dedicate a bambini, adolescenti e over 65. In queste comunicazioni, inviate nei mesi scorsi e valide per appuntamenti fino al 25 maggio, è ancora indicata la sede di via Fiume, informazione che ora non è più corretta. Come chiarito da Asl “tale indicazione non è più valida”: tutti gli utenti sono quindi invitati a recarsi direttamente nella nuova sede. A partire da domani, infatti, tutte le persone con appuntamento o convocazione dovranno presentarsi esclusivamente presso il Palasalute di via San Francesco.

Il trasferimento rappresenta un aggiornamento organizzativo importante per il servizio sanitario locale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la gestione delle attività vaccinali sul territorio.