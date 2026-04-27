Bordighera, viene operata all'anca all'ospedale Saint Charles: i ringraziamenti allo staff di Ortopedia

Una sanremese viene operata all'anca destra nell'ospedale di Bordighera. L'intervento è riuscito perfettamente e così la signora, Tiziana Rivara, desidera ringraziare pubblicamente lo staff del reparto Ortopedia.
"Ringrazio con tutto il cuore lo staff di Ortopedia dell'ospedale Saint Charles di Bordighera per l'operazione che mi ha permesso di avere una protesi all'anca destra" - dice Tiziana Rivara.
"In particolar modo desidero esprimere un ringraziamento al dottor Luigi Russo, ortopedico, al dottor Marco Bonilauri, anestesista, agli infermieri e ai collaboratori della sala operatoria" - sottolinea la signora.