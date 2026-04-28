Pagina Facebook violata, ma FIAB Riviera dei Fiori riparte con il ritorno di “Bimbimbici” e il rilancio delle attività

Un duro colpo sul piano comunicativo, ma nessuna intenzione di fermarsi. FIAB Riviera dei Fiori ha reso noto che la propria pagina Facebook è stata recentemente violata a seguito di un accesso non autorizzato, causando la perdita di anni di contenuti, tra cui fotografie, video, contatti e una vasta rete di follower.

Un episodio che ha lasciato amarezza tra i membri dell’associazione: «Non riteniamo si sia trattato di un’azione mirata – spiegano – ma resta il dispiacere per aver perso una memoria condivisa fatta di iniziative, eventi e momenti di partecipazione sul territorio».

Nonostante l’accaduto, l’associazione, da sempre impegnata nella promozione della mobilità sostenibile, della sicurezza stradale e della valorizzazione del territorio, guarda avanti con determinazione, rilanciando le proprie attività e rafforzando il legame con la comunità.

In questo spirito arriva l’annuncio della quinta edizione di Bimbimbici, l’iniziativa dedicata a bambini e famiglie per promuovere l’uso della bicicletta in sicurezza e uno stile di vita sostenibile. L’appuntamento è fissato per domenica 17 maggio alle ore 14.30 presso l’area ex Campasso di Ventimiglia.

Un momento di festa e sensibilizzazione aperto a tutta la cittadinanza, che rappresenta anche un segnale concreto di ripartenza per l’associazione.

FIAB Riviera dei Fiori invita inoltre soci e simpatizzanti a continuare a seguire le attività attraverso i nuovi canali social, tra cui la nuova pagina Facebook e il profilo Instagram, e a sostenere l’associazione attraverso l’iscrizione o il rinnovo della tessera.

«Ripartiamo da qui, con la stessa passione di sempre» è il messaggio che accompagna questa nuova fase, con l’obiettivo di continuare a costruire una mobilità più sostenibile e città sempre più vivibili per tutti.