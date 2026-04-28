Sanremo, “L’oro della Resistenza” in scena alla Città Invisibile tra teatro e memoria

Un appuntamento dedicato alla memoria e ai valori della Resistenza quello in programma domani, 29 aprile, alle ore 21 presso il circolo culturale La Città Invisibile di via Pietro Agosti.

Nell’ambito della mostra “Resistenze di ieri e di oggi” andrà in scena lo spettacolo “L’oro della Resistenza”, scritto e interpretato da Pier Di Pasqua e Renato Donati, artisti del Teatro dell’Attrito di Imperia.

Lo spettacolo propone un racconto intenso che intreccia musica e narrazione per riportare al centro le storie di chi ha combattuto per la libertà, spesso in giovane età, sacrificando la propria vita nella lotta contro il nazifascismo. Un viaggio nella memoria che prende spunto dalle sei medaglie d’oro al valor militare della provincia di Imperia, simboli di coraggio e impegno civile.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di riflessione più ampio, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e stimolare una maggiore consapevolezza sugli eventi e sui valori che hanno segnato la storia del Paese.

Attraverso un linguaggio teatrale coinvolgente, “L’oro della Resistenza” si propone come un’occasione per conoscere e approfondire storie spesso poco note, offrendo al pubblico uno sguardo attento sugli orrori della guerra e sull’importanza della libertà conquistata.