La Costituzione Italiana e la cultura della legalità al centro degli incontri con l’UNMS di Imperia

Una importante serie di incontri, programmati nell’arco dell’anno scolastico, ha visto protagonista la collaborazione tra Associazioni e Istituzioni, in sinergia con l’Istituto Comprensivo Sanremo-Levante, da sempre sensibile ai temi della legalità e dell’educazione civica.

A guidare il percorso è stato il Presidente della Sezione Provinciale UNMS di Imperia, Luogotenente dei Carabinieri (in congedo) Francesco Del Franco, che ha incontrato studenti e docenti affrontando temi fondamentali per la crescita civica delle nuove generazioni.

Gli incontri sono stati suddivisi tra scuola primaria, secondaria e corpo docente, con contenuti calibrati in base all’età e al ruolo dei partecipanti.

Con gli alunni della scuola primaria, il focus è stato posto sull’educazione civica, con particolare attenzione, nelle classi quinte, ai principi fondamentali della Costituzione Italiana. Grande entusiasmo è stato registrato tra i bambini, coinvolti attraverso slides ricche di curiosità e approfondimenti sullo stemma della Repubblica Italiana, la bandiera e l’inno nazionale.

Per gli studenti della scuola secondaria di primo grado, invece, gli incontri hanno affrontato temi più complessi come la legalità, il rispetto e lo stato giuridico della persona minorenne. I ragazzi sono stati invitati a riflettere in modo attivo e partecipativo su responsabilità personali e comportamenti illeciti che possono manifestarsi anche nel contesto scolastico, con riferimenti al codice penale e civile.

Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, alla cittadinanza digitale e alla necessità, in ogni contesto sociale, di un sistema normativo capace di tutelare diritti e doveri dei cittadini. Gli incontri hanno suscitato grande interesse, dando vita a dibattiti vivaci e partecipati, con interventi e riflessioni personali da parte degli studenti.

Nel mese di aprile, la collaborazione si è estesa anche al corpo docente, guidato dalla Dirigente scolastica Dott.ssa Annamaria Fogliarini. In questa occasione, il Presidente Del Franco ha approfondito il tema “Il ruolo del docente quale Pubblico Ufficiale nella scuola”.

Sono stati trattati aspetti di natura penale, civile, amministrativa e disciplinare, con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alla responsabilità legata alla vigilanza sugli alunni e al ruolo del personale ATA quale incaricato di pubblico servizio.

Ampio spazio è stato dedicato anche al codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013, aggiornato dal DPR n. 81 del 13 giugno 2023), con un focus sugli illeciti connessi all’uso scorretto dei social media a danno dell’Amministrazione. Non sono mancati riferimenti agli inasprimenti delle pene per i reati commessi contro il personale scolastico.

Numerosa e partecipata la presenza dei docenti, che hanno interagito attivamente con il relatore attraverso quesiti e casi pratici, ricevendo risposte puntuali ed esaurienti.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio progetto volto a rafforzare il legame tra UNMS e istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di contribuire alla formazione degli studenti come futuri cittadini consapevoli e responsabili.

La Dirigente Fogliarini ha espresso un sentito ringraziamento alla Sezione UNMS per la disponibilità, la professionalità e la serietà dimostrate nel corso degli incontri.

Prima della conclusione, il Presidente Del Franco ha illustrato ai presenti i valori di solidarietà, gli scopi statutari e le principali iniziative promosse dall’UNMS.

L’incontro si è chiuso con una foto ricordo e con l’auspicio di proseguire anche il prossimo anno questa proficua collaborazione, nella consapevolezza che il tema della legalità rappresenta una priorità imprescindibile per la scuola.