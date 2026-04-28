Bussana, visita del vicesindaco Fulvio Fellegara alla Snoezelen Room della scuola

Il vicesindaco Fulvio Fellegara si è recato presso la scuola di Bussana per visitare la Snoezelen Room recentemente attivata dall'istituto. Si tratta di un ambiente multisensoriale progettato appositamente per offrire stimoli controllati tra luci soffuse, suoni armoniosi, texture tattili e aromi rilassanti, che aiutano a modulare le emozioni e favoriscono il benessere psicofisico di chi la utilizza.

“È stata un’esperienza davvero significativa – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - Questa stanza non è un semplice spazio di gioco, è uno strumento prezioso di inclusività, che permette a ogni bambino di trovare il proprio equilibrio e di esplorare il mondo sensoriale in totale sicurezza. Vedere come questi spazi possano migliorare la qualità dell'apprendimento e della relazione è la motivazione più grande per sostenere progetti di questo tipo, che mettono al centro le persone e i loro bisogni specifici. Un ringraziamento al corpo docente e a tutto il personale scolastico per l’impegno e la sensibilità dimostrati nel realizzare una realtà così importante per i nostri ragazzi”.

“Desidero esprimere soddisfazione per l’importante risultato raggiunto a livello di politica inclusiva dell’istituto – ha detto la dirigente scolastica Anna Maria Fogliarini – colgo quindi l’occasione per ringraziare l’amministrazione comunale che ha contribuito alla realizzazione di questo progetto”.