Sanremo, via Martiri della Libertà (e dintorni) sempre più in difficoltà. Il comitato: “Negozi chiusi, zero controlli e degrado crescente”

"Tanti negozi chiusi, immobili invenduti o svenduti, problemi cronici di viabilità e raccolta differenziata: la situazione in via Martiri della Libertà e nelle aree limitrofe – via Pietro Agosti e Strada Borgo – continua a preoccupare residenti e commercianti. Nonostante l’interessamento da parte del Comune e della Polizia Locale, il rilancio della zona tarda ad arrivare".

A denunciarlo è Antonella Cabrini, presidente del comitato di quartiere Attivo M.B.A., che riunisce cittadini e attività delle tre vie. "Tanti esercizi commerciali hanno abbassato le serrande – spiega –. Alcuni locali sono stati trasformati in appartamenti, altri puntano a diventare box auto. Restano in piedi pochi bar e la tabaccheria, ma chi può andarsene, lo fa. Aprire un'attività qui oggi è davvero difficile". Il problema è anche legato alla crisi del mercato immobiliare: "Le vendite sono crollate, e chi vende lo fa a prezzi stracciati". Ma al disagio economico si somma quello quotidiano: "Abbiamo un filo diretto con l’assessore Moscato per quanto riguarda la raccolta differenziata, e condividiamo criticità e proposte. Ma la realtà è che i problemi persistono. Non ci sono abbastanza controlli, la polizia locale fa quello che può, ma senza controlli, le regole non servono a nulla".

Non solo. Il comitato ha avuto anche un confronto con il vicesindaco Fellegara e con l'assessore Dedali, per rilanciare la zona attraverso la creazione di un centro di aggregazione, soprattutto per gli anziani. "Ripeto, il Comune si è mostrato sempre molto disponibile – spiega Cabrini – ma i tempi, come per tante altre cose in Italia, sono lunghi".

Un altro tema urgente è quello della sicurezza, in particolare lungo Strada Borgo, nei pressi dell’asilo. "Abbiamo chiesto l’installazione di videocamere – aggiunge – e ci è stato assicurato che con la nuova fornitura saranno messe". Non mancano riferimenti alla viabilità. "In via Pietro Agosti le auto sfrecciano ad alta velocità, in via Martiri i monopattini vanno contromano. E noi? Non siamo la via dell’aperitivo durante le campagne elettorali, ma le tasse le paghiamo anche noi. E se ci sono regole, vanno fatte rispettare anche qui. Ripeto, servono più controlli, che sia per la raccolta differenziata o per la viabilità".

La sensazione, per molti residenti della zona, è quella di essere ai margini. E la delusione cresce. "In campagna elettorale si parla anche di queste vie. Ma dopo? Resta tutto com’era. E invece questa zona ha ancora potenziale, ha bisogno solo di essere vista e ascoltata, non dimenticata".