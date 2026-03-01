Dubai, la testimonianza di un sanremese: intercettazioni in cielo e nessun attacco diretto ai civili a Dubai oggi ora

“La situazione è assolutamente tranquilla e, almeno per ora, non si registra nessun attacco diretto verso insediamenti civili”. Sono le parole di Luca Lombardi, fotografo sanremese che da diversi anni vive e lavora a Dubai e che sta vivendo da vicino la tensione che si sta vivendo in Medio Oriente, dopo l’attacco israelo-statunitense all’Iran.

“Sono centinaia i razzi che vengono lanciati verso Dubai – prosegue – ma tutti vengono intercettati dalla contraerea ed esplodono in cielo. Al momento gli unici danni ed i feriti sono stati provocati da pezzi di razzi che cadono a terra dopo essere stati distrutti. Vengono principalmente attaccate le basi militari ed io ne ho proprio una a 9 km da casa mia”.

Molte le esplosioni che si sentono: “Sì, anche se da stamattina si sono improvvisamente fermate. Fortunatamente non vengono attaccati ospedali o altro e, per ora, siamo relativamente tranquilli. Vedremo cosa accadrà ma, quanto leggo sui social, in particolar modo dagli influencer, non corrisponde al vero. Certo, la preoccupazione c’è ma non si registrano al momento gravi problemi nel Paese”.