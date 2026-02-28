Sanremo Festival: i volontari ANPAS garantiscono sicurezza e coordinamento tra eventi e folla in città

Mentre Sanremo si accende sotto le luci del Festival, la città si riempie di musica, eventi e migliaia di presenze. Ma dietro le quinte c’è un lavoro che spesso non si vede: quello dei volontari dell’Associazione Volontari Sanremo ANPAS, operativi anche quest’anno per garantire sicurezza e coordinamento nei giorni più complessi per il territorio.

Con l’attivazione del COC – Centro Operativo Comunale presso il Palafiori di corso Garibaldi, la macchina organizzativa entra nel vivo. I volontari di protezione civile sono dislocati nei punti nevralgici della città e operano in costante collegamento con il centro di coordinamento. Un presidio continuo, discreto, ma essenziale quando l’affluenza cresce e la gestione delle criticità richiede prontezza e lucidità. Tra le attività attivate durante la manifestazione anche il servizio antincendio presso la sede dell’Agenzia Assicurazioni Generali, centro di registrazioni e collegamenti legati al Festival. Qui opera personale abilitato antincendio livello 3, formato anche per l’utilizzo del defibrillatore: “professionalità e preparazione al servizio di un evento che ha una visibilità nazionale e internazionale”.

Accanto all’operatività, l’associazione mantiene forte anche il legame con la città. Nelle giornate di lunedì e mercoledì pomeriggio i volontari sono stati presenti con un gazebo in via Matteotti, fronte Cinema Centrale, per la raccolta fondi destinata all’acquisto di materiale operativo, e per fornire informazioni su allerte meteo, procedure di protezione civile e comportamenti corretti in caso di emergenza. “Perché sicurezza significa anche cultura della prevenzione”, ricordano dall’associazione.

Il Festival porta spettacolo e attenzione mediatica. Ma perché tutto possa svolgersi senza intoppi, serve una rete preparata, coordinata e pronta a intervenire. E quella rete, anche quest’anno, c’è.