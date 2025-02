Quest'anno ci sarà la Milano-Sanremo per le donne: prevista la chiusura delle strade anche in tarda mattinata

Mentre Sanremo è tornata alla normalità, dopo lo smontaggio di tutte le strutture che hanno fatto da contorno al Festival della Canzone, ora i fari sono già puntati sul doppio weekend che attende la città dei fiori a metà del prossimo mese di marzo.

Stiamo ovviamente parlando del ‘Corso Fiorito’ del 16 e della Milano-Sanremo del 22. Se per la prima manifestazione tutto dovrebbe essere confermato sul piano viario, con il classico percorso ad anello, qualche modifica oraria per la chiusura delle strade, sarà necessaria. E, ovviamente, è previsto qualche disagio in più degli anni scorsi, dovuto alla presenza della corsa al femminile.

L’arrivo della Milano-Sanremo in ‘rosa’ è infatti previsto tra le 13 e le 14 sulla mitica via Roma. Proprio per questo le ordinanze di chiusura delle strade dovranno essere riviste. Solitamente le chiusure partono dalla tarda mattinata per consentire la sicurezza della gara che, normalmente, arriva tra le 16 e le 17.

E’ ancora allo studio, da parte della Polizia Municipale di Sanremo, la possibilità di riaprire momentaneamente le strade dopo l’arrivo della Milano-Sanremo donne, per poi chiudere nuovamente sulla falsa riga degli anni scorsi, per quella degli uomini.

La prima edizione della Milano-Sanremo femminile, si è svolta nel 1999, con la gara che è andata avanti fino al 2005, con partenza da Varazze e arrivo a Sanremo, ricalcando la parte finale della prova maschile sui due passaggi più famosi e importanti: la Cipressa e il Poggio di Sanremo. A organizzare l’evento sarà ovviamente RCS Sport.