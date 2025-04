Taggia pronta a celebrare l'eccellenza del territorio: torna Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea (Foto e video)

Il conto alla rovescia è iniziato. Sabato 3 e domenica 4 maggio il centro storico di Taggia ospiterà la dodicesima edizione di Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dell'oliva taggiasca, dell'olio EVO, del vino Moscatello di Taggia e delle eccellenze agroalimentari delle Valli Argentina e Armea.

La manifestazione si svilupperà tra piazza Cavour e via Soleri, cuore pulsante del borgo, e vedrà la partecipazione straordinaria di Luca Pappagallo, il “cuciniere” star del web, ospite speciale dell’edizione 2024. Con oltre 3 milioni di followers su YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, Pappagallo sarà protagonista di un cooking show sabato 3 maggio alle ore 16.00 in piazza Cavour, presentando una ricetta tratta dal suo ultimo libro "La nostra cucina di casa".

Il programma di Meditaggiasca prevede anche incontri tematici, momenti di spettacolo, iniziative per bambini, come i giri sul pony, e il tour del progetto "Filiera Locale: insieme per un futuro sostenibile", con interviste ai protagonisti del settore agroalimentare locale in un elegante salotto allestito nell’area pedonale.

Anche quest'anno saranno presenti i comuni delle Valli Argentina e Armea – Badalucco, Bajardo, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Taggia e Triora – insieme a Castellaro, Pompeiana e Terzorio. Non mancheranno collaborazioni consolidate, come quella con la Fondazione Maria Caterina Pizzio e Alberto Rovera e il CesVin, che contribuiranno ad arricchire il calendario culturale dell’evento.

Ad animare le giornate sarà il presentatore e showman Gianni Rossi, volto familiare delle edizioni precedenti.

Grande entusiasmo è stato espresso dalle istituzioni. Mario Conio, sindaco di Taggia, dichiara: "Ormai da tempo l'oliva taggiasca ha saputo imporsi nel panorama internazionale della cucina gourmet. Il merito va soprattutto ai nostri produttori e alle aziende del territorio che, oltre alla qualità assoluta del prodotto, hanno saputo crescere e fare grandi passi in avanti. Un percorso che si sta verificando anche con il nostro vino Moscatello di Taggia. La nostra amministrazione crede fortemente che l'enogastronomia possa diventare un volano importante a livello economico, imprenditoriale e turistico. Per questa ragione è nostro intento supportare questa manifestazione e tutte le iniziative che vanno in questo senso."

Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, sottolinea: "Camera di Commercio Riviere di Liguria è da sempre impegnata nella promozione del territorio e, attraverso le sue imprese, sottolinea il valore di un evento che, già dal suo nome, esprime la filosofia e l'obiettivo: ossia la valorizzazione della cultivar taggiasca. Il comune di Taggia, negli anni, si è consolidato e affermato tra i motori trainanti della Regione Liguria per la promozione del nostro prestigioso olio extravergine."

Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria e assessore all’Agricoltura, aggiunge: "Manifestazioni come Meditaggiasca rappresentano un patrimonio fondamentale per la promozione dell'identità agricola ed enogastronomica della Liguria. L'oliva taggiasca, l'olio extravergine, il Moscatello di Taggia e i tanti prodotti delle Valli Argentina e Armea sono espressione autentica di qualità, tradizione e impegno dei nostri produttori. Il valore aggiunto di queste iniziative è la capacità di unire cultura, turismo e impresa, valorizzando l'entroterra e rafforzando il legame tra comunità e territorio. Sono stato recentemente a Roma, al Ministero, dove ho chiesto di accelerare il percorso per il riconoscimento dell'IGP per l'Oliva Taggiasca Ligure in Salamoia. Un traguardo che ci stiamo impegnando a perseguire perché porterebbe grandi benefici al nostro territorio e ai produttori, tutelando una tradizione secolare, garantendo maggior competitività sui mercati e contribuendo alla salvaguardia del paesaggio rurale ligure. Grazie al Comune di Taggia, alla Camera di Commercio Riviere di Liguria, alle associazioni locali, ai frantoiani, ai produttori e a tutti coloro che con impegno e dedizione rendono possibile questo evento."

Luca Lombardi, assessore regionale al Turismo, afferma: "Giunta alla dodicesima edizione, Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea è ormai diventato un appuntamento fisso e una vetrina di promozione per tutto il territorio. Regione Liguria patrocina l'evento con grande entusiasmo e certezza del fatto che anche quest'anno, visto il ricchissimo programma per la due giorni, sarà un successo in termini di partecipazione."

Marco Scajola, assessore regionale all’Urbanistica, commenta: "Meditaggiasca & Expo Valle Argentina Armea è ormai una grande classica tra le manifestazioni di primavera. Parliamo di una vetrina importante, giunta alla sua dodicesima edizione, che valorizza le tipicità del nostro territorio, le sue eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche. Grazie a un importante lavoro svolto dall'amministrazione comunale di Taggia questo evento è cresciuto anno dopo anno arrivando a diventare significativo non solo per il ponente, ma per tutta la Liguria. Come ente regionale sosteniamo convintamente questo tipo di manifestazioni. Sottolineo come da anni l'assessorato che rappresento abbia messo in campo politiche di rigenerazione urbana, insieme ai Comuni, per offrire a residenti e turisti borghi sempre più belli e curati rendendoli pronti per questi grandi appuntamenti."

Infine, Chiara Cerri, consigliere comunale con delega a Commercio e Cultura e consigliere regionale, conclude: "Devo ringraziare Matteo Calabrese, di Eventi e Momenti, il precedente organizzatore. Vi aspettiamo numerosi per questa dodicesima edizione che si preannuncia un evento coinvolgente e ricco. Un plauso agli organizzatori e all'ottima collaborazione che si è instaurata, alle associazioni, agli espositori che parteciperanno e ai nostri frantoiani e produttori di olio e olive, che ci aiutano a promuovere e rendere unica la manifestazione."

L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 3 maggio alle ore 12.00 in piazza Cavour, alla presenza di tutte le autorità e dell'ospite d'eccezione Luca Pappagallo.

Il programma:

Appuntamenti fissi (dalle 10:00 alle 19:00) - Sabato 3 e domenica 4 Maggio

Laboratorio creativo per bambini

a cura di Robirò Small Lab e ASD Delfi (Via Soleri)

Sabato 3 maggio: "Marionette in allegria"

Domenica 4 maggio: "Fiorelloni di primavera"

Battesimo della sella con i pony Patti e Pegasus

a cura del Jec Ranch (Sopra Piazza Cavour)

"Artè in Taggia"

Esposizione fotografica di Corteo Storico, Fulgari e paesaggi della Valle e del mare,

a cura di LiberArte FamKorè con Marco Bruno, Edward Gazzano, Erika Gazzano, Carmine Salvatore Mafodda e Franco Reichstein (Via Soleri)

Local Hub

Esperienze artigiane e creative per scoprire, vivere e raccontare il territorio.

Laboratori, percorsi e incontri per connettere persone, natura e cultura locale. (Via Soleri)

Sabato 3 Maggio

Ore 10:00 — Apertura stand prodotti tipici ed artigianato

Ore 10:15 — BEN.ESSERE di Raffaella: Laboratorio Campane Tibetane e applicazioni di Oli essenziali (Stand Local Hub)

Ore 10:30 — Salotto Social con Renata Cantamessa.

Stand Progetto e B2C con le aziende partecipanti (Stand Istituzionale Az. Spec. Riviere di Liguria e Comune di Taggia)

Ore 10:30 — Tour con guida cicloturistica e-bike (Percorso Taggia–Castellaro, durata circa 2 ore).

Partecipazione gratuita con propria bike. Possibilità di noleggio in loco.

Prenotazioni: Local Hub 3335438022

Ore 11:00 — Visita guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

Ore 12:00 — Inaugurazione con Autorità.

Ospite: Luca Pappagallo

Ore 13:00 — Premiazione 4ª edizione Torneo Internazionale di Pallacanestro "Canestrello" (categoria esordienti italiane ed europee)

A cura di ASD Olimpia Basket

Ore 14:00 — Partenza Trekking urbano:

"Bastioni e fortificazioni, dalle mura al Castello"

Guida: Prof. Raffaella Asdente (Partenza da Piazza Cavour)

Ore 15:00 — "La valle delle Streghe", teatro itinerante

A cura di LiberArte FamKorè con Consuelo Benedetti, Mirella Fazzolari, Mauro Gambino, Giacomo Lantrua, Enrico Manfredini e Graziella Tufo

Ore 15:15 — Laboratorio Realizza il tuo Kokedama

A cura di The Good Event (Stand Local Hub)

Ore 15:30 — Visita guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

Ore 16:00 — Cooking Show con Luca Pappagallo

Ore 17:00 — Concerto de La Compagnia Sacco di Ceriana

Ore 17:30 — Incontro culturale:

Alessandro Carassale (Presidente CeSVin) — "Mercanti d'olio. Circuiti commerciali dalla Liguria all'Atlantico (1709-1815)" (Carocci editore)

Fabrizio Vignolini — "Le varietà d’olivo e la produzione olearia nel Ponente Ligure" (Antea Edizioni)

Presenta: Beatrice Palmero (Direttrice Intemelion e membro CeSVim)

Ore 18:30 — Conferenza:

"Moscatello di Taggia e oliva Taggiasca: divisi nella storia, oggi uniti sulla tavola"

A cura di Alessandro Carassale (storico) ed Eros Mammoliti (Presidente Ass. Produttori Moscatello di Taggia)

Segue degustazione del Moscatello di Taggia (versione a secco per aperitivo) con olive e olio di varietà Taggiasca presso Enoturismo Terre del Moscatello

Ore 19:00 — Intrattenimento musicale con Gianni Rossi

Domenica 4 Maggio

Ore 10:00 — Apertura stand prodotti tipici ed artigianato

Ore 10:00 — Partenza Trekking urbano:

"Lo sviluppo barocco di Taggia e il santuario diocesano della Madonna Miracolosa"

Guida: Prof. Raffaella Asdente (Partenza da Piazza Cavour)

Ore 10:00 — Proiezione "Meravigliosa Valle Argentina"

A cura di Claudio Cecchi e Davide Avena (Stand Istituzionale Az. Spec. Riviere di Liguria e Comune di Taggia)

Ore 10:15 — Laboratorio Produci la tua carta

Recupero di parti botaniche con Emanuela Polidori (Stand Local Hub)

Ore 10:30 — Visita guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

Ore 10:30 — Tour con guida cicloturistica e-bike (Percorso Taggia–Castellaro, durata circa 2 ore).

Partecipazione gratuita con propria bike. Possibilità di noleggio in loco.

Prenotazioni: Local Hub 3335438022

Ore 11:00 — Workshop "La Valle in tavola... dal produttore al ristoratore"

Degustazione di prodotti della Valle preparati dai ristoratori per la creazione di una filiera corta a km 0 (a cura di FIPE Imperia)

Ore 11:15 — Laboratorio Rilegatura giapponese

Creazione di quaderni artigianali con i fogli realizzati da Emanuela, a cura di Calvini Design (Stand Local Hub)

Ore 15:00 — Teatro per bambini:

"E vissero felici e contenti! O quasi..."

Animazione con i protagonisti delle fiabe, regia Consuelo Benedetti, testi Maura Polito

(Replica itinerante ore 17:30)

Ore 15:00 — Laboratorio Talismano dei fiori

A cura di Lisandra (Stand Local Hub)

Ore 15:15 — Visita guidata Fondazione Maria C. Pizzio e A. Rovera (Via Soleri 11)

Ore 15:30 — Presentazione libro:

"La Liguria in cucina" di Renata Briano (Erga Edizioni)

Ore 15:45 — Workshop "Profumo di Liguria: il basilico"

Laboratorio pratico sul vero pesto ligure (Stand Istituzionale Az. Spec. Riviere di Liguria e Comune di Taggia)

Ore 16:30 — Progetto educativo:

"I bambini delle scuole testimonial dei prodotti del territorio"

Preparazione di una merenda sana con i prodotti locali, a cura di Antiche Vie del Sale, Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi e Istituto Comprensivo Taggia-Valle Argentina

Ore 17:30 — Spettacolo itinerante per bambini con I Matti per Gioco

Ore 17:30 — Musica ed intrattenimento con Gianni Rossi