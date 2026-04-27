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Scuola | 27 aprile 2026, 08:05

Vallecrosia al Mare, Giornata del libro 2026: settimana ricca di eventi all'istituto Andrea Doria (Video)

"Ringraziamo i narratori, i genitori, l'associazione Le Cinque Torri e i marinai d'Italia per aver dedicato tempo di qualità", dicono gli organizzatori

Vallecrosia al Mare, Giornata del libro 2026: settimana ricca di eventi all'istituto Andrea Doria (Video)

L'istituto Andrea Doria celebra la Giornata del libro 2026. Si è conclusa con successo la settimana intensa e ricca di eventi proposta ai bambini della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

Un'iniziativa per avvicinare i più piccoli ai libri e alla lettura. La scuola si è, infatti, trasformata per diversi giorni in un 'aeroporto della fantasia' dove i libri sono stati i mezzi di trasporto per alimentare l'immaginazione.

"Ringraziamo i narratori, i genitori, l'associazione  Le Cinque Torri e i marinai d'Italia per aver dedicato tempo di qualità regalando agli alunni l'incanto di una storia, la risata nel gioco, la fantasia nel creare un segnalibro e il ritmo di una canzone" - dicono gli organizzatori.

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 L'istituto Andrea Doria celebra la Giornata del libro 2026: appuntamenti a Vallecrosia al Mare e a Perinaldo - 21-04-26 09:05

Elisa Colli

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