Vallecrosia al Mare, Giornata del libro 2026: settimana ricca di eventi all'istituto Andrea Doria (Video)

L'istituto Andrea Doria celebra la Giornata del libro 2026. Si è conclusa con successo la settimana intensa e ricca di eventi proposta ai bambini della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.

Un'iniziativa per avvicinare i più piccoli ai libri e alla lettura. La scuola si è, infatti, trasformata per diversi giorni in un 'aeroporto della fantasia' dove i libri sono stati i mezzi di trasporto per alimentare l'immaginazione.

"Ringraziamo i narratori, i genitori, l'associazione Le Cinque Torri e i marinai d'Italia per aver dedicato tempo di qualità regalando agli alunni l'incanto di una storia, la risata nel gioco, la fantasia nel creare un segnalibro e il ritmo di una canzone" - dicono gli organizzatori.