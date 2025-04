Boom di richieste per gli immobili di lusso nella provincia di Imperia: +17% in quattro anni

Negli ultimi quattro anni, il mercato degli immobili di lusso in Italia ha registrato una crescita senza precedenti, con un incremento del 44% delle richieste per abitazioni dal valore superiore al milione di euro. Questo trend positivo, evidenziato dall’ultimo report di Gate-away.com, è guidato dagli investitori internazionali, sempre più attratti dalle bellezze del Belpaese e dalle sue località esclusive.

Questo trend positivo ha coinvolto anche la provincia di Imperia, in cui la domanda è cresciuta del 17%. In cima alla classifica dei Paesi da cui arrivano più richieste ci sono Germania (16,57%), Gran Bretagna (16%) e Francia (10,29%). Sorprendentemente anche gli italiani, seppur in misura minore, cercano casa di lusso nella loro stessa penisola, rappresentando il 9,71% delle richieste. Scarso invece il contributo degli Stati Uniti, che paiono essere più interessati ad altre zone, essendo i principali acquirenti sul territorio regionale (con il 22,63% delle domande).

Le località più gettonate? Sanremo guida la classifica con oltre il 20% delle richieste totali, seguita da Ventimiglia (14,86%) e Bordighera (13,71%). Anche Cipressa, Ospedaletti, Diano Marina e Cervo mostrano un ottimo andamento, confermando l’attrattività del Ponente Ligure.

La Città dei fiori si conferma tra le prime anche se prendiamo in considerazione l'intero territorio regionale, piazzandosi al quinto posto con il 5%, dietro solo a Portofino (30,55%, la città più richiesta anche sul territorio nazionale), Alassio (8,77%), Pieve Ligure (6,65%) e Santa Margherita Ligure (5,66%). Sesto posto per Ventimiglia (3,68%).

La provincia si posiziona tra le mete più richieste dagli acquirenti internazionali, raccogliendo il 24,75% delle richieste in Liguria (dietro solo a Genova).

A livello regionale, la Liguria continua a essere una delle destinazioni più ambite dagli investitori di lusso, posizionandosi terza in Italia con il 13,56% delle richieste totali (dietro a Toscana e Lombardia) e Imperia si afferma come una valida alternativa alle più blasonate Portofino e Santa Margherita Ligure, grazie a un ottimo rapporto tra qualità dell’offerta e prezzi di mercato.