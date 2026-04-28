Confesercenti: grande entusiasmo per il MYBA Charter Show, Sanremo vetrina internazionale della nautica di lusso

Grande entusiasmo a Sanremo per il MYBA Charter Show, prestigioso evento internazionale dedicato al charter nautico di alta gamma, in corso in questi giorni nella suggestiva cornice di Portosole. A esprimere soddisfazione è Domenico Alessi, presidente cittadino di Confesercenti, che sottolinea il valore strategico della manifestazione per il territorio. “Grande entusiasmo in tutta la città per questo importante appuntamento di carattere internazionale e di alta gamma”, dichiara Alessi, portando il benvenuto di Confesercenti a nome degli operatori cittadini.

Un evento esclusivo che porta a Sanremo il meglio dello yachting mondiale, con una flotta di superyacht, importanti società di brokeraggio, equipaggi e professionisti del settore, trasformando il porto in un punto di riferimento per il comparto nautico internazionale. Non solo una manifestazione per addetti ai lavori, ma anche una vera celebrazione dello yachting capace di attrarre visitatori e curiosi. Sanremo si conferma così una vetrina d’eccellenza, in grado di valorizzare il proprio territorio e di intercettare un turismo qualificato e internazionale. L’evento rappresenta inoltre una piattaforma di confronto tra istituzioni e principali player globali del settore.

Alessi ha poi voluto ringraziare gli organizzatori, MYBA – The Worldwide Yachting Association – e Portosole Sanremo: “Un sincero ringraziamento per aver scelto la nostra città per il secondo anno, un luogo iconico dove, proprio 35 anni fa, si tenne la prima edizione”. I numeri e la partecipazione registrati lungo le banchine di Portosole confermano il successo dell’edizione 2026, animata da una presenza significativa di operatori e professionisti. Infine, uno sguardo al futuro e al coinvolgimento della città: “Accogliamo con gioia l’idea del sindaco Mager di aprire il MYBA alla città, con nuove manifestazioni ed eventi collaterali”, conclude Alessi, evidenziando l’impatto positivo anche sulle attività commerciali locali.

L’appuntamento è già fissato per il 2027, con l’auspicio di un’edizione ancora più partecipata e integrata con il tessuto cittadino.