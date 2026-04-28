Sanremo, al Teatro del Casinò arriva la commedia dialettale “I Cum...prumesci spuuxi”

Una serata all’insegna del teatro, della tradizione e della solidarietà è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21 al Teatro del Casinò di Sanremo, dove andrà in scena la commedia “I Cum...prumesci spuuxi” della Compagnia Stabile Città di Sanremo.

Lo spettacolo, con traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti su testo di R. Garel, segna un atteso ritorno sul palcoscenico simbolo della città e promette divertimento in puro dialetto sanremasco. L’iniziativa è patrocinata a scopo benefico dal Lions Club Sanremo Host.

Ambientata nella Sanremo degli anni ’50, la trama racconta le vicende di una giovane innamorata di un ricco ingegnere, ostacolata dal padre avvocato che preferirebbe rallentare i tempi delle nozze. I due protagonisti, però, non si arrendono e tentano di accelerare il matrimonio con una serie di stratagemmi “compromettenti”, dando vita a una sequenza di equivoci e situazioni esilaranti che coinvolgeranno anche le rispettive famiglie.

Sul palco saliranno volti noti e apprezzati dal pubblico come Irene Mattioli, Carlo Busnelli, Mario Saccoccia e Giulia Barli, affiancati da nuove leve come Fulvio Battistotti, Luciana Carbonetto e Nicoletta Napolitano, già protagonisti di laboratori teatrali in dialetto.

Oltre al valore artistico, l’evento ha una forte finalità solidale: il ricavato sarà destinato alla Lions Clubs International Foundation, impegnata in progetti globali di prevenzione e cura, con particolare attenzione alla lotta contro il cancro pediatrico.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente del Lions Club Sanremo Host, Giorgio Cravaschino: «Realizzare un service così importante, aperto a tutti, ci riempie di orgoglio. La simpatia unica di questa commedia, profondamente radicata nella tradizione sanremasca, renderà la serata speciale, unendo divertimento e solidarietà».

Un appuntamento che unisce cultura locale e impegno sociale, con un invito aperto a tutta la cittadinanza: “A v’aspeitamu! U se entra de bada! Purtaive bèn, purtaive i amiixi e tanta vöja de rie!”.