Mostra d'arte nel centro storico, Ventimiglia inaugura "Garibaldi Street" (Foto)

Ventimiglia inaugura "Garibaldi Street", una mostra d'arte in esposizione nel centro storico. In tanti hanno preso parte all'apertura della mostra che si è svolta il 25 aprile nel centro Culturale S. Francesco in via Garibaldi 37A.

All'evento proposto da Confesercenti e Arte con il patrocinio del Comune erano presenti anche il sindaco Flavio Di Muro, Sergio Scibilia di Confesercenti, il consigliere comunale di Vallecrosia al Mare Mattia Petrini e Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia. "Uno spazio dove i colori raccontano, le opere dialogano e l’arte smette di essere osservata per essere vissuta" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Un’esperienza immersiva tra street art, creatività e contaminazioni artistiche, in cui ogni visitatore diventa parte del racconto".

Oltre venti artisti hanno deciso di esporre le loro opere di pittura, grafica, fotografia e street art. La mostra si potrà visitare fino al 3 maggio tutti i giorni dalle 14 alle 20. "Garibaldi Street vuole essere un punto di incontro, uno spazio aperto, dove chi crea e chi guarda si trovano allo stesso livello" - dichiara Pixel a cui è stata affidata la direzione artistica dell'evento - "Un modo per far conoscere l’arte a tutti, dai più grandi ai più giovani, perché nel 2026 l’arte deve essere accessibile, viva e reale".