MYBA Charter Show 2026, Sanremo capitale mondiale dei superyacht: domani il via ufficiale a Portosole con 62 imbarcazioni

Sanremo si prepara ad accendere i riflettori su uno degli appuntamenti più prestigiosi della nautica internazionale. Al Portosole Marina prende forma la 36ª edizione del MYBA Charter Show 2026, evento di riferimento mondiale per il settore dei charter di lusso, che richiamerà nella città dei fiori broker, armatori, comandanti, equipaggi ed espositori provenienti da tutto il mondo. L’apertura ufficiale della manifestazione è però prevista per domani, lunedì 27 aprile, con la cerimonia inaugurale alle ore 10 all’ingresso principale del marina, alla presenza delle autorità locali.

La giornata odierna è dedicata agli ultimi preparativi: dalle 9.30 alle 18 sono in programma gli allestimenti degli espositori, seguiti nel pomeriggio dai briefing tecnici riservati agli chef iscritti alla competizione culinaria, agli equipaggi e ai comandanti delle imbarcazioni presenti in rassegna. In serata spazio anche alla cena dei capitani nella cornice di Villa Nobel, ulteriore segnale dell’importanza internazionale dell’evento. Il MYBA Charter Show torna così a Sanremo dopo il successo dello scorso anno, consolidando il legame con la Riviera ligure. Nel messaggio di benvenuto contenuto nel catalogo ufficiale, il presidente del panel organizzatore Güneş Aysun sottolinea come Sanremo si sia dimostrata “una sede eccellente per il più importante incontro annuale del nostro settore”.

Grande soddisfazione anche da parte del Portosole Marina. Il ceo e direttore generale Giorgio Casareto evidenzia il valore strategico della manifestazione per il territorio, ricordando che “ospitare il MYBA Charter Show ha un significato speciale: è qui che la storia dello show è iniziata”. I numeri dell’edizione 2026 confermano la portata dell’evento: saranno 62 gli yacht presenti, una flotta spettacolare composta da unità tra le più esclusive del mercato charter internazionale. Tra queste spiccano giganti del mare come GIGIA da 85 metri, NAIA da 73,60 metri, PLAN B da 73,07 metri e CORAL OCEAN da 72,55 metri, affiancati da decine di altre imbarcazioni di altissimo profilo.

Domani, dopo il taglio del nastro, il programma entrerà nel vivo con le visite a bordo degli yacht, i seminari professionali e l’avvio delle competizioni più attese: il MYBA Superyacht Chefs’ Competition, dedicato agli chef di bordo, e la sfida All Hands On Deck, riservata agli equipaggi. In calendario anche incontri dedicati al turismo di fascia alta e al futuro della certificazione nel comparto nautico. Per quattro giorni Sanremo sarà dunque la capitale mondiale dello yachting di lusso, con importanti ricadute economiche e d’immagine per l’intera città. Ma l’attesa, ora, è tutta per domani mattina, quando il suono delle sirene e l’arrivo delle delegazioni sanciranno l’inaugurazione ufficiale del MYBA Charter Show 2026.

(Nella gallery le immagini dello scorso anno)