Bordighera, corso Italia si anima: dopo BordiQuadro arrivano "I Giochi di una volta"

Dopo il successo di BordiQuadro, corso Italia torna al centro dell'estate di Bordighera con un nuovo appuntamento dedicato a residenti e turisti. L'iniziativa del 30 luglio ha richiamato oltre 640 partecipanti, soprattutto bambini e ragazzi, trasformando la nuova isola pedonale in un grande atelier a cielo aperto. Un risultato che accompagna il calendario di "Estate in Corso", il programma promosso dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre per valorizzare il salotto cittadino e renderlo sempre più luogo di incontro, socialità e intrattenimento.

Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 6 agosto, quando corso Italia ospiterà "I Giochi di una volta". Dalle 14 alle 22, la strada sarà trasformata in un grande spazio dedicato ai giochi tradizionali che hanno accompagnato l'infanzia di intere generazioni. Saranno allestite sessanta postazioni, pensate per coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in un pomeriggio e una serata all'insegna del divertimento. Un'occasione per riscoprire attività semplici e lontane dagli schermi, riportando nel cuore della città giochi capaci di mettere insieme generazioni diverse.

Tra le attrazioni ci saranno trottole, campana, biglie, birilli e cavallini a dondolo, insieme a numerosi altri giochi della tradizione. L'obiettivo è quello di creare un ambiente in cui grandi e piccoli possano giocare insieme, riscoprendo forme di intrattenimento legate alla memoria e alla cultura popolare. Corso Italia diventerà così, ancora una volta, uno spazio vissuto non soltanto come luogo di passaggio, ma come piazza all'aperto dedicata alla socialità.

L'appuntamento del 6 agosto si inserisce in un calendario che proseguirà per tutto il mese, con ulteriori iniziative pensate per animare il centro di Bordighera durante la stagione estiva. Dopo l'esperienza di BordiQuadro, che ha portato centinaia di persone nella nuova area pedonale, l'amministrazione punta quindi a dare continuità alla presenza di eventi in corso Italia. L'idea è quella di rafforzare l'identità del centro cittadino attraverso occasioni di incontro capaci di rivolgersi a pubblici diversi.

Il programma "Estate in Corso" guarda infatti alla nuova configurazione di corso Italia come a uno spazio da vivere durante l'estate, mettendo al centro iniziative rivolte sia alla comunità locale sia a chi trascorre le proprie vacanze nella Città delle Palme. I prossimi appuntamenti contribuiranno a mantenere alta l'attenzione sul centro anche nelle settimane di agosto, accompagnando residenti e visitatori con momenti di intrattenimento e partecipazione.

Dopo l'arte e la creatività di BordiQuadro, sarà dunque la volta dei giochi della tradizione. Giovedì 6 agosto dalle 14 alle 22 corso Italia offrirà un nuovo appuntamento gratuito e aperto a tutte le età, con sessanta postazioni pronte ad accogliere chi vorrà cimentarsi con trottole, biglie, campana, birilli e gli altri giochi di una volta. Un nuovo tassello di un'estate pensata per riportare il cuore di Bordighera al centro della vita cittadina.